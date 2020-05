zinfos-moris.com Le Metro Express limite ses places : 36 places assises et 45 debout Par E. Moris - Publié le Lundi 11 Mai 2020 à 18:55 | Lu 56 fois





19 minutes sont nécessaires pour parcourir les 13 km qui séparent les deux villes, à une vitesse maximale de 75 km/h.



Avec ses nombreux couacs et un cyclone qui s'est invité peu à près l'inauguration, c'est le coup de massue.



Lire l'intégralité de l'article en cliquant... Officiellement lancé au terminal de Place Margéot à Rose-Hill, le 22 décembre 2019, le Metro Express au coût estimé à Rs 18,8 milliards ne peut parcourir qu’un seul trajet : Rose-Hill / Port-Louis.19 minutes sont nécessaires pour parcourir les 13 km qui séparent les deux villes, à une vitesse maximale de 75 km/h.Avec ses nombreux couacs et un cyclone qui s'est invité peu à près l'inauguration, c'est le coup de massue.