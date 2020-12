Rubrique sponsorisée Le Meeting de La Réunion d’athlétisme se déroulera les 18 et 19 décembre à Saint-Paul

Par Ville de Saint-Paul - Publié le Jeudi 17 Décembre 2020 à 09:53 | Lu 145 fois

La Ville de Saint-Paul vous donne rendez-vous les 18 et 19 décembre 2020, en live Facebook, pour apprécier les performances des athlètes locaux, nationaux et internationaux qui seront à l’affiche du Meeting de La Réunion d’épreuves combinées au Stade Olympique de Saint-Paul, Paul-Julius-BÉNARD.



Cette année, l’actuel détenteur du record du monde du décathlon, Kevin MAYER, sera aussi en lice pour engranger les précieux point qui mèneront à la qualification pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo.



Ainsi, ce mercredi 16 décembre 2020, une conférence de presse a été organisée à l’hôtel Le Récif en présence des membres de la Ligue Réunionnaise d’Athlétisme et du président du Territoire de la Côte Ouest et premier adjoint, Emmanuel SÉRAPHIN, qui a tenu a accueillir et encourager les compétiteurs tout en rappelant la volonté de la Ville de Saint-Paul d’accompagner les associations et clubs sportifs dans leur « projet sportif territorial ».



Sans aucun doute, les compétiteurs donneront le meilleur d’eux même durant ce meeting. Une mention spéciale pour nos athlètes locaux qui, nous l’espérons, réussiront à décrocher des médailles qu’elles soient de bronze, d’argent et dans l’idéal, en or.



