A la Une . Le Medef déploie un kit sobriété au service des entreprises réunionnaises

Dans la continuité du plan de sobriété du gouvernement, le Medef propose un kit de sobriété local à destination de toutes les entreprises réunionnaises. Objectif : réduire la consommation d'énergie des entreprises de l'île de 10% d'ici 2024. Par SF - Publié le Mardi 25 Avril 2023 à 16:32



Le MEDEF se veut être un point de concentration et d'expertise autour de ce sujet à La Réunion. En mettant en place



“Les défis climatiques sont l’affaire de tous (...) Chacune et chacun a ce pouvoir de contribuer, à son échelle, à la réduction de sa consommation d'énergie”, souligne le président du Medef Réunion, Didier Fauchard.



Pour impliquer le plus d'entreprises dans une démarche de diminution volontaire des consommations d’énergie dans le but de diminuer le gaspillage, le kit comprend des conseils pratiques.



Éteindre les lumières en quittant la pièce, favoriser l’ouverture des fenêtres à l’utilisation de la climatisation ou encore éteindre les écrans après les avoir utilisés, le guide répertorie des écogestes à mettre en place par chacun des membres de l’entreprise au quotidien.

Réduire de 40% la consommation énergétique des entreprises d’ici 2040, voilà l’objectif annoncé par le gouvernement.Le MEDEF se veut être un point de concentration et d'expertise autour de ce sujet à La Réunion. En mettant en place un kit de sobriété à destination de l'ensemble des entreprises locales, l’ organisation patronale entend fédérer un maximum de chefs d'entreprises et collaborateurs autour d’une même cause, à savoir réduire leur empreinte carbone pour une croissance plus responsable.“Les défis climatiques sont l’affaire de tous (...) Chacune et chacun a ce pouvoir de contribuer, à son échelle, à la réduction de sa consommation d'énergie”, souligne le président du Medef Réunion, Didier Fauchard.Pour impliquer le plus d'entreprises dans une démarche de diminution volontaire des consommations d’énergie dans le but de diminuer le gaspillage, le kit comprend des conseils pratiques.Éteindre les lumières en quittant la pièce, favoriser l’ouverture des fenêtres à l’utilisation de la climatisation ou encore éteindre les écrans après les avoir utilisés, le guide répertorie des écogestes à mettre en place par chacun des membres de l’entreprise au quotidien.

Des outils pour plus d'efficacité énergétique



Même si toutes les entreprises appliquent rigoureusement les écogestes, l’île n'atteindra pas l’objectif fixé par le gouvernement. L'objectif au travers du kit de sobriété est d'atteindre les 10% de réduction de consommation d'énergie à l'horizon 2024, une première étape.



“L’efficacité énergétique nécessite parfois un engagement un peu plus long”, souligne Roselyne Boucheron, référente entreprise-économie circulaire de l'ADEME, qui indique que le kit comprend également des propositions pour permettre aux entreprises de démarrer une démarche plus large.



Parmi ces outils on retrouve le Diag décarbon’action et le Diag Eco-flux du plan climat de l’Ademe et BpiFrance.



Gratuit et sur-mesure, le programme SEIZE accompagne les entreprises à travers des ateliers de sensibilisation, la mise à disposition d’un kit de mesure, et un accompagnement vers les dispositifs d’aides.



Autre levier, SPL Réunion propose, à travers le programme SARE, d’accompagner les entreprises dans la rénovation énergétique de leurs locaux.



Pour encourager les plus assidus, les trophées des Medef Buisiness Awards récompenseront les entreprises qui auront fait le plus de chemin le 19 octobre prochain.