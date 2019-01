Le Mauricien Franco Bowanee, Chef Etoilé du Guide Michelin France 2019

C'est ce lundi 21 janvier 2019 à 16h30 à la Salle Gaveau, rue de la Boétie dans le 8e arrondissement de Paris que la nouvelle est tombée.



La cérémonie était présidée par le nouveau directeur international des guides Michelin Gwendal Poullennec et animée par Audrey Pulvar, journaliste, animatrice de télévision et de radio française et présidente de la Fondation pour la nature et l'homme (FNH).



L'édition 2019 contient son lot de surprises, et pas des moindres ! Le tandem, Franco Bowanee et sa chef pâtissière Karina Laval au restaurant du Château de Vault de Lugny à Vault-de-Lugny vient de remporter son nouveu 1er étoile !



Le Chef Franco Bowanee, originaire de Beau-Bassin/ Rose-Hill qui se revendique être un élève du grand chef mauricien Nizam Peero a décroché le Graal avec cette étoile. Une reconnaissance internationale pour une quête d'excellence.