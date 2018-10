Le Maternathlon revient à Saint-Paul pour les maternelles

Ces journées sportives se dérouleront les:

Mardi 6 novembre 2018 de 8 heures à 11h30 – 676 élèves – Stade Collège Jules-Solesse

Jeudi 8 novembre de 8 heures à 14 heures – 807 élèves – Stade de la Grande Fontaine

Vendredi 9 novembre de 8 heures à 11h30 – 656 élèves – Stade Saline-les-Bains

Lundi 12 novembre de 8 heures à 14 heures – 1073 élèves – Stade de Corbeil

Mardi 13 novembre de 8 heure à 14h00 – 1055 élèves – Stade de Corbeil

La ville de Saint-Paul relance les journées sportives du Maternathlon, dédiées aux élèves de maternelles des écoles saint-pauloise. Il s’agit d’une journée festive initiée depuis neuf ans dans la commune. Elle va débuter en novembre.Ce rendez-vous marque l’aboutissement d’un cycle visant à développer les fondamentaux: la course, le saut et le lancer. L’objectif reste de faire adopter aux écoliers une bonne hygiène de vie et également de travailler l’apprentissage du langage.En effet, les activités langagières rendues possibles par les situations motrices s’avèrent variées. Et permettent de travailler de nombreux objectifs et attendus de l’école maternelle. Au programme: divers ateliers offrant une entrée ludique, motivante et respectant les finalités des activités athlétiques proposées aux enfants.Voici la liste des activités destinées aux marmailles: « le premier dans sa maison », « le chamboule tout », « le loup et les cabris », « la course du Petit poucet », « la rivière à traverser », « les déménageurs », « le transport du trésor », « chacun son rocher », « les fusées volent », « lancer la balle dans un cerceau », « les balles brûlantes », « les frisbees dans les cibles » et « toujours plus haut ».