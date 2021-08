A la Une . Le Marseillais aux 6 kg de zamal dans des PS4 s’offre un abonnement de 3 ans à Domenjod

Dans le vol en provenance de Mayotte de samedi dernier, un trafiquant a été intercepté par le service des douanes réunionnaises en possession de 6 kilos de zamal conditionnés et dissimulés dans des consoles de jeux. L'homme a été placé en garde à vue puis déféré au tribunal judiciaire de Saint-Denis où il comparaissait ce mercredi. Par IS-RL - Publié le Mercredi 25 Août 2021 à 15:55

Un Marseillais de 31 ans prend le vol du 21 août en provenance de Mayotte à destination de La Réunion avec dans ses bagages 60 savonnettes dissimulées dans 3 consoles de jeux PS 4, soit près de 6 kilos de résine de cannabis. À la barre, il explique à la présidente qu'il est venu à La Réunion pour prendre de la distance avec sa compagne.



Il est allé à Mayotte voir son cousin et, en vertu de la solidarité mahoraise, il accepte de transporter des maillots de foot et des pieds de manioc. Pour cela on lui paye le billet et bien sûr, il ne remet pas en cause le contenu des valises préparées par le fameux cousin. Pourtant trente minutes après son interpellation, son fameux cousin lui envoie le message suivant : "ça y est tu as livré ?"



"Ce sont les explications les plus farfelues que je n’ai jamais entendues "



"Vous vous moquez du monde ?" s'exclame la présidente, soulignant sa mauvaise foi caractérisée pendant toute la durée de la procédure. Qu'importe, il continue de déverser ses salades à la barre. Les services des douanes réclament au prévenu une amende de 58 610 €. "Ce sont les explications les plus farfelues que je n’ai jamais entendues dans ce genre de dossiers, il se moque du tribunal", estime la représentante de la société qui requiert une peine 3 ans de prison ferme.



En défense, Me Valerie Yen Pon fait valoir le lien familial et l’importance de la cellule familiale. "Il a préféré fermer les yeux", indique la robe noire qui souligne également "la difficulté de vivre à Marseille et du quartier où il a grandi. Il porte les stigmates de Marseille".



Le tribunal condamne le prévenu à une peine de 3 ans de prison ferme ainsi que la peine d'amende demandée par les douanes.





