A la Une .. Le Marion Dufresne s'apprête à larguer les amarres

​Le Marion Dufresne lève l’ancre le 4 août pour le ravitaillement des Terres australes françaises, une rotation particulière synonyme de relève. Par NP - Publié le Jeudi 4 Août 2022 à 08:00

C’est l’effervescence sur le quai n°8 du Port Ouest à La Réunion. Les équipes logistiques chargent le navire qui approvisionnera Crozet, Kerguelen, Saint-Paul et Amsterdam ainsi que Tromelin, territoires administrés par les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).



Pour cette deuxième rotation de l’année, en plus des habituels denrées alimentaires et matériels essentiels à la vie sur base, le Marion Dufresne achemine 450 « big bags » pour les projets de rénovation des bases (cale et hangar d’Amsterdam). Il embarquera également la relève d’une large partie des personnels déployés parfois depuis près d’un an. Après 15 jours de formation à Paris pour certains, puis à La Réunion, tous sont prêts pour plusieurs mois d’aventure australe.

Charles Giusti, préfet, administrateur supérieur, participe à cette rotation et accompagne les nouveaux chefs des districts austraux pour leur prise de fonction : Jean-Philippe Branne, chef de district de Saint-Paul et Amsterdam, Valérie Covacho, cheffe de district de Kerguelen, et Cyrille Jacob, chef de district de Crozet.



Les chefs de district sont les représentants du préfet, administrateur supérieur. Officiers d’état-civil et de police judiciaire, en liaison permanente avec les services centraux des TAAF installés à Saint-Pierre qui leur apportent le soutien juridique, administratif, social ou technique nécessaire, ils assurent, par délégation du préfet, administrateur supérieur, des missions de souveraineté et de suivi de la bonne exécution des programmes logistiques, scientifiques et de préservation de l’environnement.