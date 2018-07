Le Manapany Festival appelle à l'aide

Le Manapany Festival connaît cette année une situation sans précédent. La baisse des dotations et subventions, qui affecte depuis plusieurs années les mondes associatif, culturel et sportif de toute la France, a eu raison d’une partie cruciale de notre budget. Ces fonds vont cruellement manquer, au risque de mettre le festival en péril.



Le Manapany pourrait disparaître l’année de son 18eme anniversaire.



Bien sûr, le sponsoring reste une solution, mais du fait de notre positionnement en faveur des jeunes artistes et des formations musicales originales, et en faveur de sportifs peu connus du grand public malgré leur excellence, nos options de partenariat sont (très très.. ) limitées. Si nous voulons que notre festival vive, nous devons trouver un financement exceptionnel.



Nous comptons sur vous tous pour soutenir le Manapany Festival 2018



Nous faisons appel à tous les festivaliers, réguliers ou non, à tous les artistes d’ici et d’ailleurs, à tous les amoureux de la musique, à tous les défenseurs du spectacle vivant réunionnais, à tous ceux qui croient à l’importance d’une culture garante de notre singularité, de notre originalité, et à notre droit à nous réjouir sous les palmiers de la plus jolie scène de l’Océan Indien.



DONNEZ SUR www.helloasso.com





Pour mémoire, le festival est organisé par une équipe 100 % bénévole, l’association 3 Peaks; la totalité de vos dons sera consacrée aux moyens nécessaires à la tenue du festival à Manapany. Même quelques euros peuvent faire la différence.