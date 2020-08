A la Une .. Le Manapany Festival 2020 annulé

En raison de la situation liée à l’épidémie de Covid-19, les organisateurs du Manapany Festival ont décidé d’annuler l’édition de cette année. Les célébrations de l’anniversaire des 20 ans du festival sont reportées à l’année prochaine. Le Manapany Trail est lui maintenu au 20 septembre. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 15 Août 2020 à 08:12 | Lu 95 fois

Le communiqué :



L'association les 3 Peaks de Manapany

a le déplaisir de vous annoncer le report du Manapany Festival.

Les circonstances actuelles, de la crise sanitaire à d'autres décisions indépendantes de notre bon vouloir, ont eu raison de nos efforts, malgré le travail acharné de notre équipe bénévole pour préparer le festival.

En l'absence d'un lieu approprié à la tenue de notre manifestation et au vu de la situation actuelle, nous avons dû décider de reporter le festival à 2021, avec l'espoir incertain que nos partenaires et financeurs nous accompagneront dans ce projet l'année prochaine.

Nous sommes d'autant plus déçus que cette année devait marquer la 20ème édition de notre manifestation, avec un programme particulièrement joyeux.



Néanmoins, le Manapany Trail, créé par le club St Jo Trail Team, est maintenu à la date du dimanche 20 septembre 2020, ainsi que la Rando Santé de Manapany organisée avec le Rando Club de Saint Joseph.



Les 3 Peaks, ayant à cœur la promotion du sport tout autant que celle de la culture, accompagneront ces événements par une journée d'animation et de concerts. Le public, tout autant que les collègues et membres du monde culturel réunionnais, sont conviés à se joindre à nous, dans le fond de la baie de Manapany, pour célébrer notre anniversaire associatif dans une ambiance festive (sous réserve d'autorisation ) qui ne sera pas exempte d'un temps de réflexion sur l'avenir de la filière culturelle péï.

Le programme complet sera communiqué prochainement. Les circonstances actuelles, de la crise sanitaire à d'autres décisions indépendantes de notre bon vouloir, ont eu raison de nos efforts, malgré le travail acharné de notre équipe bénévole pour préparer le festival.En l'absence d'un lieu approprié à la tenue de notre manifestation et au vu de la situation actuelle, nous avons dû décider de reporter le festival à 2021, avec l'espoir incertain que nos partenaires et financeurs nous accompagneront dans ce projet l'année prochaine.Nous sommes d'autant plus déçus que cette année devait marquer la 20ème édition de notre manifestation, avec un programme particulièrement joyeux.Les 3 Peaks, ayant à cœur la promotion du sport tout autant que celle de la culture, accompagneront ces événements par une journée d'animation et de concerts. Le public, tout autant que les collègues et membres du monde culturel réunionnais, sont conviés à se joindre à nous, dans le fond de la baie de Manapany, pour célébrer notre anniversaire associatif dans une ambiance festive (sous réserve d'autorisation ) qui ne sera pas exempte d'un temps de réflexion sur l'avenir de la filière culturelle péï.Le programme complet sera communiqué prochainement.





Publicité Publicité