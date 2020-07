La grande Une Le Maloya en deuil : Tiloun n’est plus

La musique réunionnaise vient de perdre un de ses plus talentueux musiciens. Le chanteur Tiloun est décédé ce dimanche. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 5 Juillet 2020 à 15:56 | Lu 561 fois

De son vrai nom Jean-Michel Ramoune, Tiloun avait vécu par et pour la musique. Si son premier disque n’est sorti qu’en 2008, le chanteur avait répété ses gammes durant toute sa vie dans le quartier de la Source d’où il était originaire. L’artiste était âgé de 53 ans.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur