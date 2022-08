Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Le Maire et les services municipaux en visite dans les écoles Comme à chaque nouvelle année scolaire, le Maire, Bruno DOMEN, les élus et les services de la Mairie se sont rendus dans les écoles de la commune. Cette année, la délégation avait programmé deux jours de visite pour faire le point sur les travaux réalisés et à planifier pour améliorer le cadre de vie de nos écoliers.

Le Maire, Bruno Domen accorde une place essentielle à ce rendez-vous annuel : “Il était important de prendre le temps d’échanger sur le terrain avec celles et ceux qui accompagnent nos marmailles au quotidien. Un tableau à changer, des travaux de peinture à programmer, il y a toujours des ajustements à apporter ou des travaux de plus grande envergure à réaliser. On vient pour écouter, se rendre compte de ce qui est fait et de ce qu’il reste à faire.” Première étape de cette tournée : les écoles du Plate et l’école élémentaire de Stella qui ont reçu la délégation le jour de la rentrée scolaire. A l’école maternelle du Plate, des travaux sont prévus pour réhabiliter la cantine et le restaurant scolaire. Quant à l’école de Stella, des travaux de plomberie ont été effectués dans les sanitaires pendant les vacances scolaires. Etat du bâti scolaire, nature des travaux, urgence de l’intervention : plusieurs paramètres sont pris en compte par la Municipalité pour établir le programme pluriannuel de travaux dans les écoles. Ce jeudi 18 Août, direction l’Etang et La Chaloupe pour la seconde étape de cette tournée des écoles. La petite école maternelle de l’Etang jouit d’un cadre verdoyant et agréable pour les tout-petits. Draisiennes, trottinettes, ballons : les récréations sont sportives et animées ! Un peu plus haut à l’école de Chaloupe Centre, le directeur a le sourire. Des travaux d’étanchéité, de peinture, et de réfection du sol de la cour viennent d’être livrés. Les services techniques étaient à pied d'œuvre pendant les vacances pour que tout soit fin prêt pour la rentrée. A l’école Estella Clain, le bâti est tout neuf. Livrée en 2020, l’école primaire foisonne de projets pédagogiques autour de la préservation de l’environnement notamment. Les élèves ont accueilli le Maire et les services administratifs en chanson. Dans le cadre du projet d’école PAREO pour le lagon et la biodiversité, les élèves de CM1/CM2 ont enregistré une chanson intitulée « Si sa lé vré » qu’ils ont créé avec Davy Sicard, un formateur-parrain exceptionnel. Lors des deux journées de visite, les élus et les services de la Mairie ont tenu à partager le repas du midi avec les enfants, à la cantine. Menu végétarien le premier jour, daube de citrouille accompagné d’un bon rôti le jeudi : les repas sont variés et ont été appréciés. Le Maire et les élus du Conseil municipal souhaitent une bonne année scolaire aux élèves, aux enseignants, aux directeurs d’école, au personnel communal ainsi qu’à tous les acteurs de la communauté éducative.





