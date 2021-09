Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Le Maire de Saint-Paul s’engage pour l’amélioration du logement Le Maire de Saint-Paul et Président de la Société d’Équipement du Département de La Réunion (SEDRE), Emmanuel SÉRAPHIN, vient de signer une convention avec le Groupe Action Logement Immobilier, représenté par son Directeur général, Koumaran PAJANIRADJA, ce mardi 28 septembre 2021 à Bordeaux. Le Maire a participé au Congrès de l’Union sociale pour l’habitat.

Ce partenariat va notamment permettre de renforcer l’amélioration des logements et du cadre de vie dans la Ville de Saint-Paul. Ce sont en effet deux objectifs majeurs de la Municipalité pour offrir un logement digne à toutes et à tous.

Les signataires s’engagent à accélérer la production de foncier aménagé pour le logement grâce à une coopération renforcée entre la SEDRE et la Société d’Habitations à Loyer Modéré de La Réunion (SHLMR). Le but est aussi de renforcer et d’amplifier la production de logements à loyer modéré avec un objectif de près de 11 000 constructions neuves pour pour un investissement de près de 1,9 milliard d’euros sur les 10 prochaines années.

Les efforts entrepris seront accentués pour entretenir, améliorer et réhabiliter le patrimoine avec un objectif collectif de 11 345 réhabilitations/rénovations pour un investissement de plus de 530 M€ sur les 10 prochaines années. La SEDRE et Action Logement travailleront de manière complémentaire sur des logements spécifiques en s’appuyant sur le savoir faire spécifique de chacun.

Ces deux partenaires veulent favoriser la mise à disposition de logements d’urgence en conventionnant avec les associations agréées et les forces de l’ordre. En particulier pour les femmes victimes de violences. Le développement de l’accompagnement social des locataires et des demandeurs d’emploi sera engagé en mutualisant le travail social de la SEDRE et de la SHLMR. Tout en accordant une attention particulière au vieillissement de la population.

Enfin, les signataires s’engagent à coopérer avec l’APES Océan indien. Il s’agit d’une nouvelle structure spécialisée dans l’ingénierie et la cohésion sociale.

Cette démarche commune entre la SEDRE et le groupe Action Logement contribue à rénover leur pacte d’actionnaire tout en garantissant une position majoritaire à la cité Saint-Pauloise en terme d’actions. Cette signature s’inscrit dans la continuité de l’entrée d’Action Logement au capital de la SEDRE.





