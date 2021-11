Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Le Maire de Saint-Paul en immersion à l’école de Bois Rouge Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, visite pendant près de deux heures l’école primaire Louise-PAYET de Bois Rouge ce vendredi 19 novembre 2021.





Le premier magistrat poursuit ainsi sa tournée des 66 établissements dans tous les Bassins de vie. À ses côtés se trouvent la Députée, Karine LEBON, l’inspecteur de la troisième circonscription de Saint-Paul, Pascal GESLIN, et les services municipaux en charge de la vie scolaire et des travaux dans les écoles. Le Maire de Saint-Paul en immersion à l’école de Bois Rouge L’occasion pour l’élu de rencontrer longuement la directrice, Lysiane BERNON, et les membres du comité de parents d’élèves.

Le but de ces rencontres est de trouver ensemble les solutions pour améliorer le cadre de vie des 13 000 élèves Saint-Paulois. Ce travail collectif vise à faire de Saint-Paul une terre apprenante et innovante. Il s’agit aussi de parler des points positifs. Pour rappel, la commune a été titrée Ville amie des enfants par l’UNICEF. L’école de Bois Rouge exemplaire En matière d’enseignement du créole à l’école, l’école de Bois Rouge apparaît exemplaire. 8 enseignants habilités en créole apprennent cette langue aux enfants. « Les marmay apprennent les traditions. C’est un beau projet », analyse le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN. L’établissement mène des projets avec l’association Kaz Kabar de Florence et Danyèl WARO. Cette structure s’implique dans la vie du quartier. Notamment à l’occasion du 20 désamn.



Autre sujet abordé : la circulation et le stationnement dans le secteur aux abords de l’école. L’édile prend le temps de longuement consulter la communauté éducative et les parents. Plusieurs pistes sont évoquées au sujet des places de parking. Notamment la mise en place d’un seul sens de circulation lors des heures de pointe.



Sur la départementale 5, les voitures se croisent difficilement. La Police Municipale effectuera des patrouilles régulières pour sécuriser le site. L’objectif est de fluidifier la circulation. Le Maire de Saint-Paul en immersion à l’école de Bois Rouge Daniel, l’un des parents d’élèves, évoque également cette piste d’amélioration. « Je suis très heureux que vous proposiez cette solution. Si l’échange que l’on a eu, aboutit, on sera satisfait », indique-t-il au premier magistrat.

Amélioration du confort des enfants Le confort des enfants sera aussi amélioré. Dès 2022, des voiles d’ombrages seront posées sur l’aire des jeux située près des classes. Le but est d’atténuer la chaleur pour permettre aux marmay de jouer en toute sécurité.



Cette pose de voiles s’intègre dans une programmation déjà effective. D’autres cours d’écoles bénéficieront de ces équipements sur le territoire. La possibilité d’installer un deck en bois près de la classe de Très petite section a été évoquée. Les enfants auront donc davantage de place à l’extérieur. Le Maire de Saint-Paul en immersion à l’école de Bois Rouge



Après avoir fait le tour du potager, direction la cantine pour le Maire de Saint-Paul afin de rencontrer le personnel communal. 9 agents se chargent de la restauration scolaire. Vêtus de la tenue réglementaire (blouse, charlotte, bottes…), toutes et tous prennent en charge les repas des élèves. Au menu du jour : sauce sardines ! “Je vous encourage à continuer votre travail. Vous avez tous les équipements réglementaires. Je vous félicite. Votre cantine est nickel”, ajoute Emmanuel SÉRAPHIN.

Louise-PAYET compte une structure RASED (Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté. Saint-Paul, Ville bienveillante et inclusive, applique le triptyque suivant : mieux manger, mieux accueillir et mieux apprendre. Le Plan éducatif global continue de se déployer afin d’atteindre l’excellence éducative.



