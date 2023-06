Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, visite l’école primaire de Mont Roquefeuil

Depuis la prise de ses fonctions de Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN se consacre activement à la visite des différentes écoles de la commune. Le mardi 13 juin, il s’est rendu en compagnie de l’élu Michel CLÉMENTE à l’école primaire de Mont Roquefeuil dans le but de rencontrer les élèves et de mieux comprendre leurs conditions d’accueil. Au cours de cette visite, il a échangé avec les enseignants, la directrice, le personnel de restauration et les membres du personnel communal. Cette rencontre a permis d’évaluer les conditions d’accueil actuelles, d’identifier les domaines où des améliorations pourraient être apportées, de résoudre les problèmes existants, de mettre en place des projets éducatifs et de promouvoir les bonnes pratiques déjà mises en œuvre dans d’autres établissements scolaires. En collaborant et en mutualisant les efforts, l’objectif est de garantir aux élèves de Saint-Paul un environnement scolaire optimal et propice à leur épanouissement.