Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, rencontre les commerçants de Saint-Gilles Ce mardi 28 juin s'est déroulée une rencontre entre le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, l'élu délégué au commerce et à l'aménagement Irchad OMARJEE, et les commerçants de la station balnéaire. Plusieurs thématiques ont été abordées lors de cette entrevue qui s'est tenue à la mairie annexe de Saint-Gilles-les-Bains.

“En tant que Maire, je suis pleinement conscient de l’importance de votre présence et de votre contribution au dynamisme de notre centre-ville. Votre vitalité commerciale fait battre le cœur de notre cité balnéaire et crée un lien essentiel entre nos résidents, nos visiteurs et notre patrimoine local”, commence le premier magistrat. A été abordé lors de ses échanges : le programme de Renouvellement Urbain de Saint-Gilles-les-Bains. Ces travaux englobent à la fois l’entrée nord de Saint-Gilles, où 59 nouvelles places de parking sont en cours de création, et l’entrée sud avec la démolition en cours du pont de la Ravine Saint-Gilles, suivi prochainement par celle du pont de la Ravine Carosse. Il s’agit de travaux indispensables qui ont pour objectif d’assurer la sécurité des résidents, des touristes et de tous ceux qui empruntent ces ponts devenus vétustes. Ces travaux progressent rapidement et apporteront une nouvelle identité à l’unique station balnéaire de l’île. “Cependant, nous sommes pleinement conscients des défis auxquels vous êtes confrontés dans un environnement économique en constante évolution. La revitalisation du centre-ville est une priorité pour notre équipe municipale, et nous sommes déterminés à collaborer étroitement avec vous afin de créer un environnement propice à la croissance de vos activités”, précise le Maire de la Ville.



Renforcement de l’attractivité de la station balnéaire



Autre point aborder, la redynamisation du centre-ville de Saint-Gilles. L’équipe municipale sur le renforcement de son attractivité. Un plan ambitieux a été élaboré et vise à redynamiser le centre-ville de Saint-Gilles une destination commerciale et touristique incontournable, et pour y parvenir, tous les services de la ville y travaillent activement. “Nous organisons régulièrement des événements qui contribuent à l’animation du centre-ville et que nous cherchons à pérenniser. Par exemple, le marché de nuit, qui a rencontré un vif succès avec la participation de nombreux exposants, se tient désormais tous les 2èmes samedis du mois sur la place Paul-Julius-Bénard. De plus, nous organisons des festivals thématiques pour attirer un public plus large et encourager les visiteurs à prolonger leur séjour dans notre centre-ville. Parmi ces événements, nous comptons le Village de Noël ou encore l’Open des Brisants. Nous avons également un projet en cours d’étude pour la création d’une Guinguette Saint-Gilloise. En combinant ces différentes initiatives, nous sommes fermement résolus à dynamiser le centre-ville de Saint-Gilles, à attirer un public plus large, et à offrir aux résidents et aux visiteurs une expérience agréable et enrichissante au cœur de notre commune”, poursuit le premier magistrat qui embraye sur la mobilité douce et les actions mises en place pour favoriser des modes de déplacement respectueux de l’environnement. Dans cette optique, il est prévu de déployer des scooters et des trottinettes électriques dans les bassins de vie de Saint-Gilles-Les-Bains et de Saint-Paul Centre, qui sont des zones à forte densité en termes de commerces, de services et d’administration. Cette initiative sera mise en place au troisième trimestre. De plus, afin de montrer l’exemple, les agents des différents services de la ville sont actuellement équipés de vélos à assistance électrique (VAE) et de trottinettes pour faciliter leurs déplacements. En parallèle, d’autres mesures visant à promouvoir la mobilité durable sont mises en oeuvre. Des arceaux pour les vélos et des pompes à vélos ont été installés, facilitant ainsi l’utilisation de ce moyen de transport écologique. De plus, la ville propose des aides financières combinées de la part de la collectivité et de l’État pour encourager l’acquisition de vélos à assistance électrique (VAE). Par ailleurs, le TCO (Territoire de la Côte Ouest) propose également des solutions de location à long terme de VAE ou de VTT électrique. Ces différentes mesures ont pour objectif d’encourager les modes de déplacement alternatifs à la voiture, de favoriser la mobilité douce et de faciliter les déplacements des résidents et des visiteurs dans notre station balnéaire. “Nous sommes fermement convaincus de l’importance de promouvoir des solutions de mobilité durable afin de créer une expérience de vie plus agréable et respectueuse de l’environnement”, déclare le Maire de Saint-Paul.



La vidéoprotection au centre-ville de Saint-Gilles : quand la sécurité à son importance



Au cœur de la station balnéaire, la vidéoprotection joue un rôle essentiel dans la préservation de la sécurité et du bien-être de ses habitants et visiteurs. Dotée d’un patrimoine historique riche et animée par une vie urbaine dynamique, La Ville de Saint-Paul a pris des mesures préventives et dissuasives en installant un système de vidéoprotection modernisé dans ses espaces publics. La vidéoprotection constitue un moyen dissuasif efficace contre les actes de délinquance et de violence. Grâce aux caméras installées de manière stratégique dans les rues principales, les places publiques et les zones à forte fréquentation, telles que la zone des discothèques, il est possible de surveiller en temps réel les activités et de réagir rapidement en cas d’incident. Cela s’est récemment produit lorsqu’une “personne porteuse de handicap a été prise à partie par un groupe de jeunes, mais grâce à la vidéosurveillance, la police a pu intervenir très rapidement pour assurer sa sécurité et alerter la gendarmerie qui a interpellé les auteurs des faits”, rappelle Emmanuel SÉRAPHIN. La simple présence de ces dispositifs constitue un avertissement dissuasif pour les éventuels contrevenants, contribuant ainsi à réduire les actes criminels et les comportements indésirables dans des conditions normales. À terme, un total de 52 caméras seront déployées pour renforcer ce dispositif de protection. En complément de cela, une brigade de nuit est mise en place du jeudi au dimanche, patrouillant dans les endroits très fréquentés de la station balnéaire, tels que les discothèques, les bars et les restaurants.



L’approche de l’équipe municipale est résolument orientée vers une proximité extrême avec la population. Ces échanges ont permis à la Commune d’assurer son engagement envers la redynamisation du centre-ville de Saint-Gilles. “Nous avons l’intention de travailler en étroite collaboration avec vous, de vous écouter et de prendre en compte vos préoccupations. Vos idées, vos suggestions et vos écueils seront les pierres angulaires de nos actions futures. En oeuvrant ensemble, nous avons le pouvoir de transformer notre vision commune en réalité. La transformation est possible, elle est en cours. Ensemble, nous pouvons faire de notre centre-ville, un lieu attractif et dynamique, qui bénéficie tant aux résident qu’aux visiteurs, tout en renforçant le tissu économique de notre territoire.”





