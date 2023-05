Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, accueille Élisabeth Borne pour une visite ministérielle au Maïdo Ce samedi 13 mai, lors de sa visite à la Réunion, Emmanuel SÉRAPHIN, Le Maire de Saint-Paul a accueilli la Première Ministre Elisabeth BORNE au Belvédère du Maïdo ; ainsi que quatre autres ministres : Christophe BÉCHU, Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires ; Marc FRESNEAU, Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire ; Olivier KLEIN, Ministre délégué chargé de la Ville et du Logement , et Jean-François CARENCO, Ministre délégué chargé des Outre-mer.





Le Maire a rappelé “que le vote d’une loi nationale doit pouvoir être adaptée en fonction des territoires. À Mafate, il y a des difficultés de constructibilité à prendre en compte ainsi que dans les Hauts du territoire”.



La Première Ministre a aussi rencontré les acteurs de l’ONF, ils ont pu échanger sur les moyens mis en place pour la préservation du site, des difficultés rencontrées. Le site du Maïdo est un site touristique important pour le territoire et les moyens de préservation de la biodiversité doivent être revalorisés afin de préserver ce site déjà fragilisé lors de l’incendie de 2020.



Pour appuyer son soutien, la Première Ministre a planté un “zambaville blanc” en présence des agents de l’ONF.



Du côté du Département, l’accent était porté sur la réhabilitation de la rambarde de sécurité du Belvédère du Maïdo.



La visite s’est poursuivie à l’Observatoire de physique de l’atmosphère de La Réunion où le directeur de l’Université a pu échanger sur le sujet de l’environnement et du rôle de l’observatoire.



La Première Ministre a échangé avec les acteurs locaux sur les enjeux de préservation de cette biodiversité, « notamment avec les espèces invasives contre lesquelles il faut se battre ».



À la fin de la visite, la Première Ministre et ses ministres ont rappelé leur engagement sur la présence du bombardier d’eau, le DASH lors de la saison sèche afin de compléter les moyens locaux lors d’incendie.



