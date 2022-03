Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, rend hommage à l’artiste Françoise GUIMBERT

C’est avec une profonde tristesse que j’apprends la disparition de Françoise GUIMBERT. Le Conseil Municipal de Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire, et moi-même adressons nos plus sincères condoléances à sa famille, ainsi qu’à ses proches. (Photo ©Le Quotidien)