Le Maire Emmanuel Séraphin visite l’école maternelle Anne-Mousse à la Saline-les-Bains

Ce mardi 6 septembre, le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, accompagné de Nila RADAKICHENIN, déléguée aux affaires scolaires, d’Eliane CHRISTIN, Inspectrice de l’Éducation nationale dans le premier degré et Sophie Payet, conseillère pédagogique de l’Académie de La Réunion, se sont rendus à l’école maternelle Anne-MOUSSE à la Saline-Les-Bains. Comptant parmi les écoles pilotes du projet “Écoles Durables OMBREE”, l’établissement salinois a accueilli ce mardi matin une délégation venue apprécier les futurs travaux qui seront apportés sur les bâtis, les toilettes et les cours de récréation.



Ce projet Ecoles Durables – OMBREE, vise à apporter des réflexions d’aménagements adaptés au climat sans recours systématique à la climatisation. Ces missions sur le terrain permettront plus particulièrement de contribuer, d’élargir et d’approfondir la réflexion préalable pour l’amélioration de la qualité d’usage des écoles, d’intégrer dans l’élaboration le suivi des études et des projets, un ensemble d’exigences qualitatives.



Emmanuel SÉRAPHIN poursuivra ses visites dans les écoles pour se rendre compte de ce qui doit être amélioré afin d’offrir les meilleures conditions d’apprentissage pour les élèves Saint-Paulois.



