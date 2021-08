Le Maire, Emmanuel SÉRAPHIN, visite les écoles de Saint-Paul

Dès l’ouverture du portail à 7h50, Emmanuel SÉRAPHIN accompagné de la directrice de l’école élémentaire Louise SIARANE, Nila RADAKICHENIN, ont accueilli les 298 marmailles scolarisées dans cet établissement au bord de mer. Après quelques échanges avec les écoliers, le premier magistrat a rencontré les professeurs, l’assistante d’éducation et les agents de la restauration scolaire. L’occasion privilégiée de brosser l’état des lieux de cette rentrée placée sous le signe de la Covid-19. À la Restauration scolaire par exemple, trois services sont organisés de façon à ce que les différentes classes ne se croisent pas. Le protocole sanitaire s’applique aussi lors des récréations pour éviter la propagation du virus. Le brassage des écoliers est ainsi limité.

Du côté de la maternelle de l’Étang, Le Maire a été accueilli par le directeur de l’établissement, Thierry Neyrat. La rentrée des tout-petits (Petite Section) a été échelonnée pour permettre un accueil dans les meilleures conditions. Lors de cette visite matinale, plusieurs point ont été évoqués pour améliorer, entre autres, le lieu de travail des agents de la restauration scolaire. Du côté des infrastructures, des réfections des gouttières, du revêtement du sol amortissant de la cours de récréation ainsi que de la pose d’ombrières seront prochainement envisagées.

En fin de matinée, Emmanuel SÉRAPHIN, s’est rendu à l’école primaire Sarda GARRIGA durant la pause méridienne. Il a pu également échanger avec le personnel de l’Éducation nationale, les agents de la restauration scolaire et la directrice de l’établissement, Valérie DAUMAS. Dans cette école du centre-ville également des travaux sont à planifier pour des réparations.

Emmanuel SÉRAPHIN poursuivra ses visites dans les écoles pour, dit-il : “Se rendre compte de ce qui doit être amélioré afin d’offrir les meilleures conditions d’apprentissage pour les élèves Saint-Paulois. Les modalités d’accueil sont importantes cela concerne le bâti, le personnel encadrant, les dispositifs mis en place comme l’école numérique, le matériel fourni et les livres à disposition. Nous contribuons à créer un environnement agréable propice à l’épanouissement des 13 000 écoliers du premier degré du territoire et cela passe par une meilleure écoute, mais aussi une meilleure coordination et une planification au niveau des Affaires Scolaires. Ce travail de collaboration demandera du temps, des moyens et de la coordination afin d’offrir un environnement optimal favorisant l’épanouissement de chaque enfant. “