Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Le Maire, Emmanuel SÉRAPHIN, en visite à l’école primaire Hubert-de-LISLE





Inauguré en 2007, l’établissement a du vécu, a traversé le temps mais reste solide comme un roc perché sur le sommet du quartier. Les élus présents, en concertation avec le directeur, l’équipe enseignante et le personnel communal, scrutent le moindre défaut afin de pouvoir pallier tous les problèmes.



Pour le premier magistrat, il est nécessaire de « réaliser des entretiens réguliers notamment au niveau des toitures, peintures et d’effectuer des interventions urgentes, de prioriser les travaux sur la protection solaire, afin d’assurer un bon confort thermique dans les salles de classe. »



Une constante même au niveau “du matériel informatique, sur les écrans numériques sur lesquels il est important de garder le niveau d’intervention car moderniser l’apprentissage dès le plus jeune âge impulse une dynamique et permet d’avoir la meilleure des technologies. Saint-Paul, territoire numérique, nécessite une veille constante de tous les matériels à disposition dans les écoles. »



Avec 66 écoles à Saint-Paul, chaque école a sa particularité et comme le soutient le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, « chaque parent qui confie son enfant à l’école doit avoir autant de satisfaction que tous les autres. Il nous faut absolument garder un volet d’investissement global pour assurer l’entretien des bâtisses sur du long terme. Il est important d’éviter une trop longue attente au niveau des réparations lourdes qui coûteraient trop cher aux contribuables. »



Une visite qui souligne la volonté de la Municipalité de Saint-Paul d’assurer un lien constant entre l’équipe enseignante et la mairie. “L’objectif principal étant l’épanouissement de nos marmay dans une éducation inclusive et bienveillante.”



