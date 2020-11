Le Maïdo : appel à la vigilance et à la prudence des Réunionnais

Alors que 200 hectares d’une végétation unique a été réduite en cendres, la Ville de Saint-Paul, ses élus et ses services sont à pied d’oeuvre pour faciliter le travail des soldats du feu sur site. Aussi, afin de leur faciliter l’accès aux zones de départ de feu, nous faisons appel à votre responsabilité et nous vous demandons de ne pas emprunter la route forestière qui mène au Maïdo.



Dans la nuit de dimanche à lundi, l’incendie a continué sa propagation en traversant la route forestière. La forêt des Tamarins est menacée. Face à la catastrophe écologique touchant la faune et la flore endémique de ce lieu classé au patrimoine de l’Unesco, la Maire de Saint-Paul, demande du renfort national pour combattre cet incendie qui n’est, pour l’heure, pas encore maîtrisé. ” Je salue le courage des sapeurs pompiers qui réalisent un travail très difficile. Il faudrait vraiment des moyens supplémentaires. Nous avons demandé ce lundi matin un deuxième Dash. La demande a été faite par la Préfecture et nous espérons bien que cette demande suive son cours parce qu’il ne faudrait pas que les événements qui ont eu lieu en 2011 se reproduisent. On a absolument besoin de moyens supplémentaires “, insiste la première magistrate qui redoute la progression de l’incendie. “Il faut protéger ce qu’il nous reste.”



Toute la Ville de Saint-Paul reste mobilisée et solidaire.