Communiqué Le MRPP veut que Macron ratifie le traité d’interdiction des Armes Nucléaires

Dans un communiqué, le Mouvement Réunionnais Pour la Paix demande au président de la République de signer le traité d’interdiction des Armes Nucléaires qui entre en vigueur demain. Le MRPP préférerait que le budget alloué aux armes de dissuasion aille plutôt dans l’éducation ou la santé. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 21 Janvier 2021 à 09:18 | Lu 164 fois

Le communiqué:



Demain, vendredi 22 janvier 2021, entrera en vigueur le TIAN, voté en 2017 à l'ONU. C'est une grande avancée pour l'élimination définitive des armes nucléaires dans le monde.



Cependant, la France n'a toujours pas ratifié ce traité. Or, la crise Covid a montré combien le pays manquait de moyen dans le domaine médical. Il en est de même pour l'éducation où les résultats des petits français ne cessent de baisser jusqu'à pointer dernier au palmarès des évaluations internationales en mathématiques. Les moyens importants employés pour l'armement pourraient donc être utilisés plus efficacement.



Plusieurs dizaines d'associations manifestent ces jours-ci et 5 prix Nobel de La Paix se mobilisent pour demander au Président Macron de signer ce traité. Nous soutenons bien sûr ces actions.



Pour notre part, en septembre 2020, avec l'aimable collaboration du Professeur Oraison, nous avons écrit au Secrétaire général de l'ONU ainsi qu'au Secrétaire général de la COI pour que notre zone Océan Indien soit érigée en zone dénucléarisée.

D'autres actions seront menées au cours de cette année pour accentuer cette revendication.





Pour le Mouvement Réunionnais Pour La Paix,

Julie PONTALBA



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur