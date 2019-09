Le MEDEF Réunion et l’Académie de La Réunion renouvellent leur convention

Education Le MEDEF Réunion et l’Académie de La Réunion renouvellent leur convention Depuis de nombreuses années déjà, dans le cadre de leurs missions et de leurs compétences respectives le MEDEF Réunion et l’Académie de La Réunion oeuvrent ensemble au développement de la relation Ecole-Entreprise. Dans la lignée de la convention cadre signée entre le Ministère de l’Education Nationale et le MEDEF, par Jean-Michel Blanquer et Geoffroy Roux-De-Bézieux le 4 juin dernier, le MEDEF Réunion et l’Académie de La Réunion ont élaboré la déclinaison régionale des actions.

La signature de la convention de coopération 2019-2020





Ce mercredi 18 septembre, au lycée Polyvalent Nord de Bois de Nèfles, Didier Fauchard, président du MEDEF Réunion et Vêlayoudom Marimoutou, recteur de la région académique de La Réunion ont signé la convention Ecole-Entreprise 2019-2020 et ont rappelé ses grands axes de coopération :

Faciliter l’insertion professionnelle des jeunes.

​Valoriser l’entreprise auprès des élèves pour leur faire découvrir les métiers au travers d’actions d’information et d’orientation ;

Insuffler l’envie d’entreprendre à nos jeunes afin qu’ils soient dès aujourd’hui moteur de la création et de l’innovation et futurs entrepreneurs ;

Favoriser l’accueil et l’immersion des jeunes en forma3on et des personnels de l’Education nationale dans les entreprises ;

Rapprocher le monde académique du monde de l’entreprise afin que chacun prenne conscience des contraintes liées à leur métier ;

Le lancement de cette convention a été initiée par une matinée d’échanges et des ateliers collaboratifs dans le but de renforcer le dialogue entre les chefs d’établissement, le corps enseignant et les chefs d’entreprise afin que chaque par3e puisse contribuer respectivement et de façon complémentaire à l'éducation, à la forma3on de nos jeunes, puis à leur insertion dans la vie active.



Quelques actions concrètes prévues

Découverte des métiers d'avenir et de l'évolution de l'organisation du travail via l’organisation de visites qui soient en phase avec les souhaits exprimés par les enseignants et les secteurs identifiés comme prioritaires sur l’île.



Sensibilisation à l'entrepreneuriat : L’association Entreprendre Pour Apprendre a pour objectif de permettre à des élèves de collèges et lycées de créer leurs propres mini-entreprises au cours d’une année scolaire grâce à un accompagnement de proximité menés par des professeurs formés aux techniques EPA et des mentors chefs d’entreprises.



Développer les échanges et l'immersion des enseignants dans les entreprises dans le but de sensibiliser les personnels encadrants de l’Education Nationale et les chefs d’entreprise à leurs problématiques réciproques.



Ateliers regards croisés. Afin de créer un réflexe d’échanges entre chefs d’entreprise et chefs d’établissement sur les problématiques Emploi, Formation, Orientation Professionnelle, l’Académie et le MEDEF Réunion organiseront sur les bassins Nord/Est et Sud/Ouest, des ateliers et tables rondes associant les élèves.



Le contrat GADIAMB (contrat de professionnalisa3on avec forma3on au sein de l’entreprise) à destination de jeunes décrocheurs, notamment en partenariat avec le RSMA, les Missions Locales de La Réunion et acteurs des PSAD PSAD (Plateforme de suivi et d’appui aux décrocheurs). Le lancement de cette convention a été initiée par une matinée d’échanges et des ateliers collaboratifs dans le but de renforcer le dialogue entre les chefs d’établissement, le corps enseignant et les chefs d’entreprise afin que chaque par3e puisse contribuer respectivement et de façon complémentaire à l'éducation, à la forma3on de nos jeunes, puis à leur insertion dans la vie active.



