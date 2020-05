Le MEDEF Réunion accompagne les entreprises vers le déconfinement: Retour sur le webinar du 7 mai 2020

Le MEDEF Réunion se bat aux côtés des entrepreneurs pour une reprise rapide et générale de l’activité économique sur l’ensemble du territoire. Dans ce cadre, les entreprises font et feront face à des contraintes (conjoncturelles ou durables pour certaines), qui doivent être considérées. Afin d’identifier et d’évaluer au plus près ces contraintes, le MEDEF Réunion a initié une consultation auprès de ses adhérents.



85% des réponses à la consultation sont des entreprises de moins de 10 salariés relevant des secteurs d’activités tels que la restauration, le commerce et l’hôtellerie. Ces mêmes entreprises ont répondu avoir eu recours au chômage partiel et ont exprimé la nécessité de reprendre rapidement leur activité en présentiel, leur secteur ne leur permettant pas d’avoir recours au télétravail.



57% des entreprises répondant à la consultation ont fait part de leurs craintes concernant les difficultés sociales, économiques et financières, liée à la baisse d’activité qui pourraient survenir à la suite du déconfinement.



Aussi, pour répondre aux questionnements et craintes des entreprises soucieuses des obligations en matière de sécurisation des salariés et d'organisation du travail à mettre en place et afin d'organiser le déconfinement au mieux, le MEDEF Réunion a organisé ce jeudi 7 mai un webinar (ouvert à tous) avec la participation de 5 intervenants autour de 3 thématiques:



• Organisation du travail (Activité partielle, aménagement du temps de travail...) avec la participation de :

- Isabelle ALLIOT MICHOUX, directrice adjointe du Pôle 3E de la DIECCTE et Lydie POUSSEAUX, inspectrice du travail

- Docteur TAKHI, Médecin du travail,

- Maitre Olivier BACH, Avocat associé EOLE AVOCATS (PARIS-LYON-DOM), spécialiste en droit social

• Optimisation des outils de gestion et gestion des priorités financières avec Jérôme DARDOUR, Pôle Expertise comptable AXYLIS Réunion

• Remotivation des équipes et retour au travail avec Laurent CAUSSETTE, Coach individuel et d'équipe certifié - consultant et formateur



Les représentantes de la DIECCTE ont fait un point sur l’activité partielle à La Réunion. L’évolution de l’activité partielle post-confinement devrait être annoncée dans les prochains jours.



Cette crise sanitaire sans précédent conduit en effet les entreprises à devoir adapter leur activité aux gestes barrières et aux mesures édictées par le Gouvernement. Le Docteur TAKHI, Médecin du travail à INTERMETRA a apporté des précisions concernant :



- l’aménagement du temps de temps de travail (la possibilité d’échelonner les horaires d’arrivée, de départ et de pause pour éviter les croisements et maintenir la distanciation physique impérative (le respect du mètre de distance, l’aménagement des bureaux via notamment la pose de parois en plexiglas, la favorisation des réunions en ligne, la définition de plans de circulation dans l’entreprise, la réévaluation de l’utilisation des espaces communs)



- les mesures d’hygiène recommandées : la mise à disposition des gels hydroalcooliques et d’affiches explicatives (rappel du lavage des mains régulier...), le nettoyage des bureaux à l’aide de produits actifs sur le virus. L’employeur a une obligation de protection de son personnel. "Il s’agit d’une obligation de moyens et non de résultats. L’obligation de la sécurité est l’affaire de tous et incombe également aux salariés qui devront être quotidiennement précautionneux" précise Maitre Olivier BACH, Avocat associé EOLE AVOCATS , spécialiste en droit social.



Ce webinar a également permis de faire le point sur l’optimisation et la gestion des priorités financières. Jérôme DARDOUR, du pôle Expertise comptable AXYLIS Réunion a rappelé l’importance pour chaque entreprise de réaliser un tableau de bord lié au déconfinement pour se faire une vision éclairée de la suite de ses activités.



Enfin, cette crise inédite a profondément modifié les modes de travail et de management. Laurent CAUSSETTE, Coach individuel et d'équipe certifié a mis l’accent sur la nécessité de maintenir le dialogue ouvert au sein des entreprises et de garder à l’esprit que l’humain se doit d’être au centre de ces nouveaux modes d’organisation.



Rien ne sera jamais plus comme avant, et c’est sans doute là encore une opportunité à laquelle nous devons tous travailler pour permettre une reprise rapide et sécurisée de l’activité.



Le MEDEF Réunion prône le dialogue en entreprise, de la TPE à la PME, afin que chefs d’entreprises et collaborateurs, ensemble, réussissent le pari de la reprise, dans le souci de mettre en place des process et organisations permettant d’assurer la sécurité sanitaire de l’ensemble des équipes.