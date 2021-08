Economie Le MEDEF Réunion à la Rencontre des Entrepreneurs de France

Le MEDEF Réunion, Didier Fauchard, le Président, ainsi qu’une délégation de chefs d’entreprise de La Réunion s'est rendu cette semaine sur l’événement business de l’année : La Rencontre des Entrepreneurs de France, qui s'est déroulé en deux temps : La REF Francophone (24 –25 août) et la REF (25 –26 août). Par NP - Publié le Vendredi 27 Août 2021 à 07:01

Au delà du programme de conférences, tables rondes et keynote animées notamment par le Président Geoffroy Roux de Bézieux et le ministre de l'économie Bruno Lemaire, plusieurs temps forts étaient à noter au cours desquels la délégation MEDEF Réunion a été partie prenante.



Une rencontre avec Fabrice Le Saché, Vice-Président du MEDEF et administrateur du MEDEF International pour discuter de la question de l’export à La Réunion et de la création d’un club STRATEXIO.



Le rendez-vous "Réseau Femmes du Medef" au cours duquel Shenaz Zadvat Ghanty a pu rencontrer personnellement Catherine MacGregor, Directrice Générale d'Engie, seule femme dirigeante du CAC 40 en France.



A noter également la rencontre entre Didier Fauchard et le Président du Groupement des Entreprises de Madagascar Thierry-Marie H. Rajaona. Une délégation de chefs d’entreprise malgaches sera présente à l’assemblée générale du MEDEF Réunion, pour marquer le début du partenariat. Une rencontre est même prévue début 2022 en présence du Président de STRATEXIO et administrateur du MEDEF INTERNATIONAL Fabrice Le Saché.



L’occasion était donnée de rencontrer le Président du MEDEF, Geoffroy ROUX De Bézieux et d’échanger sur les enjeux de notre île et l'impact de la COVID mais également de préparer sa venue à La Réunion en octobre. Plusieurs séquences ont été validées notamment :



• L'Assemblée générale du MEDEF Réunion qui aura lieu le 28 octobre

• une "séquence innovation" sous la forme de la présentation du projet VIVE LA REUNION ainsi que de « pitchs » de startups réunionnaises qui aura lieu au Village by CA.

• Une séquence emploi « Meeting for Job », un événement inspiré du « speed-dating » organisé en partenariat avec AG2R la mondiale