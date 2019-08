Le Lux Saint-Gilles truque ses avis sur Tripadvisor

Coup dur pour l'image de ce complexe hôtelier de luxe situé à Saint-Gilles... Deux anciens cadres ont dévoilé les techniques frauduleuses du directeur du Lux pour promouvoir son établissement sur le célèbre site Tripadvisor.



Selon nos confrères du JIR, ce dernier aurait demandé à des collaborateurs d'inscrire des commentaires (très) avantageux, mais également de mettre des commentaires nuisibles pour les concurrents du Lux, comme le Palm par exemple.



Ces consignes figureraient noir sur blanc "dans des consignes notifiées par mail et envoyées par le directeur général, Stéphane Baras, à plusieurs de ses plus proches collaborateurs en 2017 et 2018", précise le JIR. Des mails qui se retrouvent aujourd'hui au coeur d'une procédure aux Prud'hommes.



Ces méthodes ont été dénoncées par deux anciens collaborateurs qui accusent le directeur "d'utiliser des moyens déloyaux voire illégaux", dans le but d'obtenir des notes avoisinant les 5 sur 5, le tout sous une certaine pression, voire harcèlement.