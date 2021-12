Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Le Local collectif résidentiel du Village des aînés inauguré





La commune et la Société d’Équipement du Département de La Réunion (SEDRE) inaugurent ce mercredi 8 décembre 2021 le Local collectif résidentiel (LCR) du Village des aînés. Une Résidence pour personnes âgées (RPA) construite dans le cadre de l’opération de Résorption de l’Habitat Insalubre au lieu dit Terrain l’avion au sein de la Zone d’aménagement concerté de l’Éperon.



Il s’agit d’une inauguration au format revisité aux allures de fête des voisins. Un moment très convivial auquel assistent le Maire de Saint-Paul et président de la SEDRE, Emmanuel SÉRAPHIN, et le Directeur général de la SEDRE, Philippe LAPIERRE. Tout comme la Conseillère Municipale déléguée au Logement, Suzelle BUCHLE, le Conseiller Municipal, Jean MARCEAU, et la Conseillère Départementale, Victorine ÉGLANTINE.



Concept d’habitat idéal à l’Éperon



L’occasion pour les 21 résidents d’échanger sur leurs conditions de vie et leurs problématiques quotidiennes. Cette Résidence pour personnes âgées (RPA) offre aux Saint-Paulois de plus de 65 ans un concept d’habitat idéal : un vrai « chez soi » où l’autonomie, l’indépendance, et le respect de l’intimité sont garantis.



La SEDRE, à la demande de la commune, a construit cette résidence de 21 Logements locatifs très sociaux. Ce quartier de l’Éperon fait partie des six quartiers prioritaires du contrat de ville.



Ce LCR permettra de proposer des activités en faveur des résidents. L’équipe d’animation du service Séniors de la Direction de l’Intergénérationnel proposera régulièrement des journées à thèmes, des ateliers diversifiés, des sorties, des jeux de société…



Les personnes âgées pourront ainsi retrouver un lien dynamique en échangeant avec les autres résidents et les animateurs. Ce programme d’activités correspond aux objectifs de la Municipalité pour rendre les séniors acteurs de leur quotidien, de leur cadre de vie, de leur santé, de leurs conditions de vie comme le rappelle le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN.



Saint-Paul encourage le vieillissement actif



Il s’agit d’encourager un vieillissement actif pour accompagner les plus fragiles et leurs familles. Lutter contre l’isolement permet également de construire du lien social.



Avec l’expérience difficile de la crise sanitaire, la Ville réfléchit à developper des actions ou à accompagner des actions portées par d’autres structures. Le but est d’offrir aux séniors désireux la possibilité de s’exprimer, d’être écouté et de participer à des activités collectives.



Il convient donc de mettre en œuvre des actions d’animation au sein des Résidences de personnes âgées construites sur le territoire (RPA Village des aînés, RPA Yuccas, RPA Rose de Chine).



