Communiqué Le Lieutenant Eric Latchoumaya est le nouveau chef de centre d’incendie et de secours de Ste-Suzanne

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de La Réunion (SDIS 974) annonce, dans le cadre de sa politique de renouvellement de l’encadrement du personnel et du développement des compétences, la prise de fonction du lieutenant Eric Latchoumaya, en tant que nouveau chef du centre d’incendie et de secours de Sainte-Suzanne. Par N.P - Publié le Mercredi 7 Juin 2023 à 15:11

Présentation du nouveau chef de centre de Sainte-Suzanne



Lieutenant Eric Latchoumaya, âgé de 60 ans est le nouveau chef du centre d'incendie et de secours de Sainte-Suzanne au SDIS 974, il assure ainsi la coordination des opérations de secours dans la région.



Le Lieutenant Latchoumaya possède une vaste expérience au sein du SDIS 974, ayant occupé divers postes de responsabilité. Avant sa nomination à Sainte-Suzanne, il a été Chef du centre d'incendie et de secours de La Montagne. Il a également exercé en tant qu'officier de compagnie au CTA/CODIS, officier CODIS et chef de salle au CTA/CODIS.



Son parcours professionnel comprend également des années d'engagement au centre de secours principal de Saint-Denis, où il a occupé les postes d'équipier, de conducteur et de chef d'agrès. Il a notamment participé à l'intervention sur le feu de l'aéroport de Gillot à Sainte-Marie. Le Lieutenant Latchoumaya a été recruté en tant que sapeur-pompier professionnel en 1992.



Avant de rejoindre le SDIS 974, le Lieutenant Latchoumaya a servi au sein de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Il a été engagé militaire et a été impliqué dans des opérations telles que les attentats rue Rosiers et à la gare de Lyon, ainsi que dans l'affaire des Irlandais de Vincennes. Il y a également effectué son service national.



En ce qui concerne sa formation, le Lieutenant Latchoumaya a acquis diverses compétences, notamment en transmission, en coordination de salle opérationnelle, en communication, en prévention et en instruction de conduite.



En reconnaissance de son engagement et de ses services, le Lieutenant Eric Latchoumaya a été décoré de la Médaille d'honneur des sapeurs-pompiers à l'échelon argent, ainsi que de la Médaille de la Défense Nationale avec l'agrafe "Sapeurs-Pompiers" à l'échelon Bronze.



Bio Express



Lieutenant Eric Latchoumaya, 60 ans, marié 3 enfants et 4 petits enfants

Chef du centre d’incendie et de secours de Sainte-Suzanne



Expérience professionnelle



SDIS 974



Depuis le 15 mars 2023 : chef du centre d’incendie et de secours de Sainte-Suzanne



2020 – 2023 : chef du centre d’incendie et de secours de La Montagne



2019-2020 : officier de compagnie CTA/CODIS



2017-2019 : officier CODIS



2009-2017 : chef de salle CTA/CODIS.



2003-2009 : adjoint au chef de salle CTA/CODIS.



1992-2003 : équipier, conducteur, chef d’agrès au centre de secours principal de Saint-Denis



Intervention sur le feu de l’aéroport de Gillot (Sainte-Marie)



1992 : recruté en tant de sapeur-pompier professionnel au centre de secours de la ville de Saint-Denis





Brigade des sapeurs-pompiers de Paris



1983 – 1987 : engagé militaire : attentats rue Rosiers et gare de Lyon, affaire des Irlandais de Vincennes



1982 – 1983 : service national





Formation et diplômes



2018 : transmission niveau 2 – coordinateur de salle opérationnelle



2004 : formateur de niveau 2 – chef d’agrès - formateur échelle



2000 : communication



1998 : prévention



1996 : instructeur de conduite hors chemin de niveau 3



1994 : brevet national de moniteur de premiers secours – sauveteur secouriste du travail





Décoration





Médailles d'honneur des sapeurs-pompiers échelon argent



Médailles de la Défense Nationale avec agrafe "Sapeurs-Pompiers" échelon Bronze





Le centre d’incendie et de secours de Sainte-Suzanne



Localisé rue de la Cayenne, le centre d’incendie et de secours de Ste-Suzanne est armé par 6 sapeurs-pompiers de jour et 4 sapeurs-pompiers de nuit en garde postée.



Les sapeurs-pompiers de Sainte-Suzanne ont géré 1575 interventions en 2022.



Effectif :



51 sapeurs-pompiers dont :



14 sapeurs-pompiers professionnels



36 sapeurs-pompiers volontaires



2 personnels administratifs, techniques et spécialisés



1 sapeurs-pompiers professionnels hors-rang





Armement :



-1 Fourgon Pompe Tonne Léger (FPTL)



-1 Camion-Citerne Feux de forêt (CCF)



-2 Véhicules de Secours et d’Assistance aux Victimes (VSAV)



-1 Véhicule de balisage et de signalisation (VBS)



- 1 Véhicule Léger de Commandement (VLC)