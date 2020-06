Le Lieu d’accueil enfants-parents reprend son activité

Géré par la SPL Ti Baba, le Lieu d’accueil enfants-parents itinérant (LAEPI) va de nouveau accueillir les familles de Saint-Paul le lundi 15 juin 2020 au Case de Saint-Gilles-les-Hauts dans des conditions de sécurité renforcées.



Notamment dans le respect du protocole sanitaire suivant. Avec deux groupes de 10 personnes maximum, parents et enfants inclus (hors accueillantes). Chaque groupe doit venir à une plage horaire différente. Le premier sera accueilli de 9 à 10 heures.



Le second de 10h30 à 11h30. On vous recommande évidemment d’appliquer les gestes barrières et de respecter les mesures de distanciation sociale. Le port du masque est également recommandé. Vous pouvez apporter du gel hydro-alcoolique.



Pour participer à cette activité, il faut s’inscrire par e-mail ou par téléphone. Afin d’éviter de créer une file d’attente devant le Case. Contacter le 02 62 34 48 47 ou le 06 93 91 40 48 ou à ram.laepi@spltibaba.re



Vous pouvez aussi vous renseigner via le site de la SPL Ti Baba. La possibilité de s’inscrire sur place existe mais reste soumise au nombre de places disponibles. L’accueil est limité à une jauge de 10 personnes et se déroule tous les jours le matin. Aux deux plages horaires indiquées (de 9 à 10 heures et de 10h30 à 11h30).



Le Case de Saint-Gilles-les-Hauts se situe rue des Écoles (à proximité de l’école materne et du complexe sportif Chastanier). Anonyme, libre et gratuit, ce LAEPI propose un espace de jeux, d’échanges, d’écoute et de partage, ouvert aux enfants de moins de 6 ans accompagnés d’un adulte.Des accueillantes proposent plusieurs espaces aménagés pour les jeunes marmailles : jeux symboliques, coin bébé, coin bébé, coin transvasement, coin activités, parcours psychomoteur…



Quant aux parents, ils disposent eux d’un espace thé-café où ils peuvent se détendre, échanger et même partager un petit goûter avec leur(s) enfant(s) en toute autonomie.L’accès y est gratuit. La fréquentation est basée sur le principe du volontariat, de l’anonymat et de la confidentialité. Ce lieu s’adresse aux enfants de la naissance jusqu’à 6 ans et à leurs parents (ou à un adulte référent tel que les grands-parents, oncles, nounous…).



Ce LAEPI ne constitue pas un mode de garde. L’adulte reste durant toute la durée de l’accueil et a l’entière responsabilité de l’enfant qu’il accompagne.Découvrez plus d’informations dans la rubrique Lieux d’accueil parents/enfants sur le site de la ville sur celui de la SPL Ti Baba.