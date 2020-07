A la Une . Le Letchi met vos neurones à l’épreuve

Le célèbre Youtubeur péi Le Letchi propose à ses abonnés un jeu plutôt original : un rébus en émojis pour découvrir les communes de La Réunion. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 18 Juillet 2020 à 17:23 | Lu 628 fois

Jamais avare de bons mots et d’esprit fin, le plus célèbre des influenceurs péi à pousser un peu plus loin ses petits jeux autour de La Réunion. Celui qui officie sur YouTube depuis 2011 vient de réaliser un rébus en émojis où il invite ses abonnés à découvrir les 24 communes. Un véritable casse-tête qui a dû causer quelques migraines à son créateur.



Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Le Letchi est un vidéaste réunionnais qui réalise des capsules humoristiques sur La Réunion. Sa chaîne YouTube compte plus de 37 000 abonnés et se rapproche des 5 millions de vues. Il est devenu la référence des arrivants sur l’île qui souhaite découvrir l’île et sa culture, de quoi donner une vraie valeur au statut souvent galvaudé « d’influenceur ».



À présent, à vous de jouer :





