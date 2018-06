Le Lazaret accueille la pièce de théâtre Ubu Roi

Le Lazaret de la Grande Chaloupe accueillera la pièce de théâtre Ubu roi le vendredi 22 juin 2018 à 20h. Ce spectacle gratuit est mis en place par le Séchoir et la Compagnie Maécha Métis dans le cadre d’un projet d’action culturelle sous la forme d’ateliers de pratique artistique et de diffusion de spectacles hors les murs.



Parallèlement, pendant les vacances scolaires des rencontres et des ateliers autour du théâtre avec les habitants du quartier (adultes et enfants) seront organisés. Ces ateliers se dérouleront au Lazaret mais également dans le quartier.



Renseignements : 02 62 55 64 10