Le Kub est lancé : une nouvelle zone d’innovation pour le Territoire Nord !

Très attendue en cette fin d’année 2022, l’inauguration du Kub à Saint-Denis a confirmé le statut de Terre d’Innovation du Territoire Nord.



Audrey BÉLIM (représentante de La CINOR), Maya CESARI (représentante de la Région Réunion), Éricka BAREIGTS (Maire de Saint-Denis) et Régine PAM (Préfecture) ont ainsi pu visiter les locaux flambants neufs du Kub, mais aussi assister à un show de drones lumineux inédit à La Réunion, et à un spectacle de musique électro-maloya expérimentale.



Les partenaires présents ont souligné l’importance de la valorisation des talents réunionnais et de la qualité des projets innovants à La Réunion. C’est cette pépinière de talents qu’entend accueillir Le Kub, en ouvrant ses portes aux porteurs de projets locaux et en leur offrant les ressources nécessaires pour approfondir leur travail pour le progrès scientifique, économique et environnemental réunionnais.



Le Kub, c’est :

4 bâtiments, 4 étages, sur 4 000 m²

Jusqu’à 50 entreprises accueillies

200 emplois créés à terme

Le bâtiment propose des locaux modulables avec la possibilité d’avoir un laboratoire intégré. Flexibilité oblige, le bail peut couvrir une période de 1 à 3 ans. Enfin, le prix au mètre carré s’élève à 18,40€ charges comprises maximum.



