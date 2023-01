International Le Kremlin promet de brûler les chars occidentaux sur le champ de bataille en Ukraine

La guerre en Ukraine a été au centre des conversations entre les présidents Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, alors que la tension entre la Russie et les pays occidentaux continue de monter. Par JC Robert - Publié le Mardi 17 Janvier 2023 à 15:39





Ces déclarations font écho aux récentes annonces de l'Otan, qui a promis que l'Ukraine allait recevoir encore plus d'armement lourd dans "un futur proche", un geste vu comme une provocation par le Kremlin. Les tensions ont encore augmenté lorsque le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que "ces chars brûlent et brûleront" en réponse à cette aide occidentale.



Cette escalade de la situation en Ukraine a suscité de vives inquiétudes au niveau international, avec des appels à la retenue et à des pourparlers pour mettre fin à la violence. Les critiques affirment que ces livraisons d'armes ne feront qu'alimenter un conflit qui a déjà causé des milliers de morts et de blessés.



L'Ukraine a été en conflit armé depuis 2014, la Russie à été accusée d'ingérence par Kiev et les pays occidentaux, et a été soutenu par les séparatistes pro-russes dans les régions de Donetsk et de Lougansk. Le Kremlin a dénoncé "la ligne destructrice adoptée par le régime de Kiev qui a misé sur l'intensification des combats, avec le soutien de ses parrains occidentaux qui augmentent leurs livraisons d'armes et de matériel militaire" aux Ukrainiens. Une information France info