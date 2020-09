A la Une . Le "Komité Miguel" se mobilise pour obtenir la vérité sur son décès

La famille et les proches de Miguel K. se sont mobilisés ce samedi pour réclamer la vérité. Le jeune homme est décédé des suites d’un accident avec une voiture de la BAC en janvier dernier. Le "Komité Miguel" estime qu’il existe de nombreuses zones d’ombres dans ce dossier. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 5 Septembre 2020 à 15:39 | Lu 783 fois

Que s’est-il exactement passé le 10 janvier dernier ? C’est la question qui hante la famille de Miguel K. depuis 8 mois. Ce soir-là, le jeune homme en scooter a percuté un véhicule de la BAC dans les rampes de Saint-François. Il ne portait pas de casques et décédera des suites de ses blessures à l’hôpital. L’accident avait déclenché des émeutes dans son quartier des Camélias.



Rapidement, la version des policiers indique que c’est le jeune homme qui est venu percuter leur voiture. Le procureur va abonder dans le sens des policiers en affirmant que ces derniers ont respecté la procédure. Eric Tuffery déclare qu’une vidéo confirme cette version et classe le dossier sans suite.



C’est justement la question des vidéos qui est un point de discordance entre les deux parties. La mère de Miguel affirme de son côté ne jamais avoir vu les vidéos, l’une d’une riveraine, l’autre de la centrale EDF. Selon la famille qui se base sur des témoignages, il y a bien eu une course-poursuite entre les policiers et son fils, contrairement à ce que dit la version officielle. La famille exige donc de voir ces vidéos. Elle demande également la restitution du dossier médical.



La quarantaine de membres du collectif "Komité Miguel" s’est donc retrouvée ce matin aux Camélias pour une marche blanche. Il exige qu’une enquête soit ouverte et la saisit d’un juge d’instruction.



