Culture Le Kerveguen lance son premier concert 2.0

Confronté à la fermeture des salles de spectacle, le Kerveguen tente d’innover avec les concerts 2.0 en partenariat avec le Bisik et M Prod. Ce vendredi, c’est l’artiste réunionnaise Alexandra Mussard qui ouvre le bal avec sa musique électroacoustique. Par Aurélie Hoarau - Publié le Vendredi 29 Mai 2020 à 17:06 | Lu 126 fois

Les grands moments de communion entre artistes et public devront attendre encore un peu. Si la possibilité d’une réouverture le 2 juin est toujours espérée, les salles de spectacle se préparent encore à attendre avant de revenir "à la normale". Personne ne peut encore prédire à quel protocole sanitaire les lieux de concerts vont être soumis.



Afin de préparer au mieux ce retour, l’équipe du Kerveguen en partenariat avec le Bisik et M PROD propose un concert live le vendredi 29 mai 2020 à 20h00. Durant ce concert, Alexandra Mussard interprétera les titres de son premier album I’M STILL HERE sorti en avril 2019 et ses nouveaux singles. L’artiste tentera d’emmener le public dans son univers variété-électroacoustique. Elle fera également un clin d’œil à la musique de son île en interprétant deux chansons phares du patrimoine culturel réunionnais.