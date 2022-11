Revenir à la Rubrique SAINT PIERRE Le Kerveguen : Hollie Cook + Lesta Soul I jah + DJ Dan

Le Kerveguen

Ven 4 Nov 21h

Hollie Cook + Lesta Soul i Jah + DJ Dan

Tarif Plein : 20 Euros

Tarif Réduit (enfant de 3 ans à 15 ans, les étudiants, les demandeurs d'emploi, les personnes porteuses de handicap, les comités des œuvres sociales des organismes publics) : 12 Euros

Debout





Description

Hollie Cook : une invitation à venir apprécier une délicieuse musique et de succulentes mélodies sucrées salées...

Au menu : voix envoutante et unique servie sur un rock-reggae-hypnotique à la mode tropicale, par la fille de Paul Cook (Batteur des Sex Pistols) et filleule de Boy George.

L’artiste sollicitée et récompensée à plusieurs reprises pour ses disques a su se faire un prénom et enflamme désormais les scènes dans le monde entier.

Amateurs de reggae pop soul vous êtes prévenus !!



Lesta Soul I Jah et ses huit musiciens un concert tout en spiritualité et authenticité ! Pour son premier concert au kerveguen, la lyonnaise Lesta présente son 1er album The Essential, dans lequel elle lance un appel au retour à l’essentiel. En abordant des thèmes sociaux et culturels, elle nous fait part de son rapport au divin, de sa vision de la foi et vise à ramener l’espoir, l’amour et l’harmonie. Lesta s’inspire de la musique jamaicaine des années 70 : Peter Tosh, The Abysinians, The gladiators. BIG UP !



20h en terrasse : DJ Dan







