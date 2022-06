”Le Ker-Anna naufrage au cap des Aigrettes“: une conférence gratuite présentée par la Confrérie des Gens de la Mer

Dans le cadre du Cycle de Conférences, en partenariat avec le Service Arts et culture, Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire, vous propose de découvrir gratuitement la conférence ” Le Ker-Anna naufrage au cap des Aigrettes ” avec les plongeurs archéologues Cendrine MOLINA et Christian DESSEIGNE, de la Confrérie des Gens de la Mer, ce jeudi 2 juin 2022 à 18h à l’Hôtel de Ville.