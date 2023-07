A la Une . Le Kartel Prod va faire venir Soprano à Saint-Denis en 2024

Sopra M'Baba sera à La Réunion l'année prochaine à l'invitation du Kartel Prod et de Nas Prod. Le Yoda du rap français sera l'invité de marque du premier événement de la bande de DJ Skam sur le chef-lieu. Par Baradi Siva - Publié le Jeudi 27 Juillet 2023 à 20:21



Les Kartel Urban Lives s'enchaînent à La Réunion. La sixième édition est prévue le 12 août prochain au Parc ExpoBat de Saint-Paul avec des stars très connues comme Joé Dwét Filé, le Roi de la Kompa, mais aussi des artistes féminines appréciées des Réunionnais et des Réunionnaises, Phylicia Ross et l'inoubliable Nesly.



Mais le Kartel Prod a déjà les yeux rivés vers l'avenir avec GIMS et Dadju à La Réunion à la mi-décembre. L'objectif principal de l'année prochaine est de faire venir Burna Boy. Et toujours avec l'aide importante de Nas Prod, inviter Soprano pour une représentation à Saint-Denis.

Kartel Prod : petit noyau, grande famille



DJ Skam a salué ses collaborateurs qui contribuent au succès du Kartel Prod et des événements qui rassemblent des milliers de personnes régulièrement aux quatre coins de La Réunion. Le Kartel Prod s'apprête en effet à recevoir en septembre Rema pour une première représentation organisée dans un stade sportif.



Ce sont environ cinq personnes qui représentent le noyau du Kartel Prod avec en tout une quinzaine de membres mobilisés pour la communication et l'administration des événements. Pour un Kartel Urban Live, c'est presqu'une centaine de personnes employées par la bande de DJ Skam pour assurer le bon déroulement des concerts qui rassemblent des milliers de jeunes.

Le retour du 974 Fever Mix !



C'est l'un des grands projets du Kartel Prod. DJ Skam va bientôt mettre en ligne une nouvelle compilation 974 Fever Mix, cette institution musicale réunionnaise inaugurée en 2009 par Toulou de Nirvana Studio. Mais la tradition était quelque peu tombée en désuétude.



DJ Skam explique vouloir répondre aux nombreuses sollicitations des fans et assure avoir observé un intérêt important des Réunionnais pour les tubes rétro. Il veut aussi permettre aux Réunionnais en voyage de streamer les classiques de la musique réunionnaise comme par exemple "Kabo Magik" de Futur Krew, qui n'est pas sur les plateformes de streaming officielles.



Et DJ Skam a aussi annoncé deux bonus en plus des trente titres "rétro" : une nouvelle chanson de Futur Krew et une de Vynkéti.





