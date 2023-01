A la Une .. Le Kartel Prod fête ses 3 ans

Le Kartel Prod qui organise les Kartel Urban Live mais aussi le Festival Zouk et qui est à l'origine de la venue de Tayc en mars, célèbre ses 3 ans d'existence. Le label de DJ Skam devenu agence d'artistes et sportifs mais aussi société de production et d'événementiels fait un premier bilan : Par NP - Publié le Vendredi 13 Janvier 2023 à 19:07

Le Kartel a déjà 3 ans



C'est peu et beaucoup à la fois.



Né pendant le Covid, Kartel Prod a eu des débuts difficiles mais le courage et l'audace de ses jeunes dirigeants ont été une des clés de la réussite.



Le Kartel en 2022 a été l'organisation qui a vraiment déplacé les foules.



Plusieurs dizaines de milliers de spectateurs ont été conquis par les différentes affiches.



Le maître mot reste "humilité" car conscient du chemin qui reste à parcourir.



La prochaine étape sera le 11 mars avec la venue de Tayc au Kartel Urban Live à Bras-Panon puis le 13 mai à Expobat, NEJ' et Franglish seront les têtes d'affiche du Kartel Urban Live suivant.



Plein de surprises seront annoncées bientôt avec l'arrivée de stars du ballon rond ou autres...



Au coeur de l entreprise, kartel prod va accentuer sa présence sur la communication qui est l'essence de sa stratégie de développement en terme de visibilité sur l ensemble des réseaux sociaux.