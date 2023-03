Le Kartel Prod appelle à l'apaisement après plusieurs scènes de violences

L’apaisement toujours, doit primer sur l’affrontement.



Il y a quelques jours, La Reunion bascule dans l’effroi et la violence.

Trop de frérots avec des armes, trop de frérots derrières les barreaux, trop de frérots morts.

Des larmes pour les familles endeuillées, du sang pour pour les victimes, nous ne voulons plus voir nos mères et nos pères pleurer prématurément la mort de leur enfant.



Le Kartel, l’ADN de la street nous dicte notre avenir, un avenir où la violence n’as pas sa place, n’as plus sa place.

Toutes nos pensées vont envers les victimes, mais aussi envers toutes les familles touchées par ses drames qui laisseront derrière eux des enfants dont le destin et leur avenir ont étaient gâchés par des actes de violences irréversibles.



Les frères, l’heure et à l’apaisement, trop de sang la coulé su nout ti lile, oubli zamé sa : Ansanm noulé pli for.



#groupeKartel