Le Kaleta Hôtel : L'incontournable étape à Fort Dauphin

Situé à une dizaine de kilomètres de l’aéroport, Le Kaleta Hôtel fait face à la mer, en plein cœur du quartier administratif. Cette étape s'impose comme halte à Fort Dauphin. Sa proximité avec l’Office du tourisme, la majorité des commerces, les banques, supermarchés, boutique de téléphonie ne manqueront pas de séduire les aventuriers qui partent à la découverte du sud de Madagascar.



Un accueil personnalisé est assuré dès l'arrivée à l'aéroport, l'hôtel organisant le transfert.



L'Atrium



Situé au coeur de l'hôtel, avec un jardin intérieur, ce salon est dédié à la relaxation et la quiétude. Les invités aiment s'y retrouver pour prendre un café, déguster une des spécialités de la pâtisserie, boire un verre, surfer sur internet.

Un véritable havre de paix en plein coeur de Fort Dauphin.



Les chambres et suites

L'établissement dispose de 40 chambres en trois catégories offrant luxe et confort, toutes équipées de ventilateur, climatiseur, coffre individuel, mini-bar, télévision.

Toutes les suites du Kaleta Hôtel donnent sur la mer. Cinq suites Juniors sont équipées d'un grand lit double et d'un lit simple transformable en sofa, un salon, 2 bureaux, un dressing, une salle de bain avec baignoire et une vasque.

Les 5 suites Séniors disposent d'une chambre soigneusement décorée.

Enfin la Suite Grand large est équipée d'un grand lit double et d'un lit simple transformable en sofa, un salon, 2 bureaux, un dressing, une salle de bain avec baignoire, une douche et deux vasques et l'accès wifi gratuit. A noter la vue imprenable sur la ville donnant à la fois sur la mer, la baie des Galions et le fameux pic de Saint-Louis.



Un accès WI-FI est disponible dans l'Atrium et des boitiers internet sont disponibles à la réception pour les chambres.



L'incontournable pâtisserie



Nichée au coeur de l'hôtel, cette étape s'avère obligatoire. Les saveurs se déclinent en une variété de pâtisseries fines, viennoiseries, pains spéciaux et enfin les glaces.

Le Bar Le Saint Louis et le restaurant La Fougère



Le Saint Louis offre une gamme de boissons, de cocktails et de rafraichissements, un choix de repas légers et des soirées thématiques dans une atmosphère relax et décontractée



Le Restaurant La Fougère est ouvert tous les jours, sauf le dimanche, de midi 12h à 14h00 et de 18h30 à 22h00. Le lieu plongeant sur la mer propose grillades, fruits de mer et les plats malagasy.



Le restaurant dispose des cartes de vins locaux et internationaux.

La Balnéoforme

Ouvert du mardi au dimanche de 12h30 à 20h30, une remise de 30% est offerte pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Ce Spa offre un large éventail de massages et soins corporels, ainsi qu'une cabine esthétique.

Une piscine est nichée au coeur du Balnéoforme, un centre cardio-fitness et un hammam. Les boutiques



13 boutiques cohabitent au coeur de l'hôtel. 5 vitrines sont dédiées à l'art et l'artisanat malgache ainsi qu'aux vêtements. Une boutique propose des cartes postales.

La boutique "Clair Obscur" présente des bijoux uniques en argent ou en or avec des pierres précieuses ou semi-précieuses de Madagascar.

"Le Village" est la boutique spécialisée en maquettes de bateaux et reproductions d'objets. Enfin l'agence de voyage Air Fort Service, "Floribis" ou la boutique de la vanille et trois autres boutiques attendent les flâneurs.



Tel : 020 92 212 87 - 020 92 211 02

Tel : 020 92 212 87 - 020 92 211 02

Email : kaletaresa@moov.mg



