A la Une .. Le Kaf Malbar d'antan est impérial sur le Requiem World Riddim

Après Pix'L, Scory Kovitch a proposé à Kaf Malbar de poser sa voix sur l'énergique et emblématique Requiem Riddim. Pour l'occasion, l'artiste du Chaudron a mis le feu comme à la belle époque où le dancehall était le genre musical dominant. Par Baradi Siva - Publié le Vendredi 1 Avril 2022 à 15:35

Scory Kovitch continue sur sa lancée et propose une nouvelle version du Requiem World Riddim. Ce sample (échantillon instrumental) est populaire depuis plusieurs années et s'est imposé comme un classique.



Le producteur a donc d'abord lancé [Pix'L]urlblank:https://www.zinfos974.com/Scory-Kovitch-et-Pix-L-preparent-un-braquage_a174677.html sur le Requiem World Riddim avec "[Hold Up]urlblank:https://www.zinfos974.com/Le-dancehall-survolte-de-Pix-L-et-Scory-Kovitch_a174886.html ". Et c'est maintenant au tour de Kaf Malbar de poser sa voix sur "No Malice" et il montre sa maîtrise du genre dancehall. Et ce, aussi rapide que soit le riddim. Ecoutez par vous-même :







Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur