Rubrique sponsorisée Le KUB : L’incubateur des projets péi innovants vous ouvre ses portes

Les quatre bâtiments du KUB, abritent un fourmillement d’innovation locales. Le KUB, un projet par La CINOR en partenariat avec la Technopole et le CYROI, continue d’accueillir les locataires porteurs de projets. Et vous ? Franchissez le pas ! Par Zinfos974 - Publié le Lundi 30 Janvier 2023 à 09:03

Appelez-le désormais « Le KUB ». Le design de ses bâtiments aux façades préfabriquées autoportantes qui trônent à la Technopole s’imprègne, jusque dans sa construction de l’esprit d’innovation de l’île.



La réalisation de ce chantier d’une dizaine de millions d’euros a été financé en partie par l’Union Européenne et confié à un groupement d’artisans réunionnais appelé l’A.R.B.R.E, qui l’a conçu en conciliant réduction de l’impact carbone et adaptation au climat tropical de l’île.



Un lieu de travail idéal



Porté par La CINOR en partenariat avec la Technopole et le groupement d’intérêt public CYROI, le KUB qui comprend 4 bâtiments de 4 étages est le lieu idéal pour les porteurs de projets innovants. L’incubateur de projets accueillera prochainement start-uppeurs, chercheurs, entrepreneurs, ou étudiants en mettant à disposition des espaces de travail à un coût très compétitif puisque le prix au mètre carré s’élève à 18,40€ charges comprises maximum.



Au cœur de la Technopole de Saint-Denis, l’espace se veut favorable aux échanges. Il permet aux créateurs de demain et aux chercheurs qui s’y installeront d’y organiser leur espace de travail, de disposer d’un laboratoire consacré à leurs expériences, mais aussi et surtout de se rencontrer d’échanger avec d’autres porteurs de projets, des chefs d’entreprises publiques et privées, dans des secteurs innovants autour de thématiques communes.





Échanger pour innover



Outre les bureaux modulables que comporte la structure, les ”Kubers” pourront intégrer un lieu de travail à moindre coût et rejoindre une communauté de professionnels aguerris qui apporteront à chacun conseils et accompagnement à chaque étape de leur projet pour faire s’élever les idées et voir émerger des innovations réunionnaises.



À la croisée de la recherche, de l’enseignement supérieur et de l’entreprise, "l’objectif de ce haut-lieu de l’innovation est de réunir les forces pour une fertilisation croisée de projets locaux", explique le directeur du service économique de la CINOR.



Pour rejoindre la communauté du KUB, start-uppeurs, entrepreneurs, porteurs de projets, étudiants et chercheurs verront leur dossier de candidature passer par un comité de suivi avant l'obtention de l’agrément de la CINOR. D’ici début juillet, une douzaine d’entre eux, qui travaillent dans le domaine de la technologie, du photovoltaïque ou encore de l’étude de la biologie marine, devraient déjà s’installer dans les bâtiments du KUB. À terme, c'est une quarantaine d’entreprises qui pourront y trouver leur local idéal.





Envoyez dès maintenant votre candidature ici : candidature.lekub@cinor.re