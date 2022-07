Le Jupiter créole ....

Comme un air de mauvais esprit souffre sur la Mutualité de la Réunion.



Il est issu et règne sur la Mutualité de la Réunion qui s'est constituée en un empire financier et immobilier sis Boulevard Doret, à Saint-Denis.



Sur le dos des mutualistes!



La MGEN sa grande sœur aînée, juste à côté n'est pas mal non plus...elle possède des hôtels dans Paris et d'autres villes ...gère des établissements de soins etc ..etc..



C'était à l'époque où l'on relevait dans les statistiques que beaucoup d'Instits finissaient leur carrière alcolos ou en hôpital psychiatrique ..



Le personnage qui préside à sa réussite est haut en couleur.



J'y ajoute en réaction* ma petite note personnelle afin de résumer ce parcours, en tant que témoin vivant, même si de l'extérieur, de cette aventure exceptionnelle.



"INSPIRER SOUFFLER!"

Cracher!



*[Faire le procès de celui-là c'est faire aussi le procès de plusieurs autres du même acabit ...à être sortis de leurs classes et de devant leurs élèves pour aller servir des mutualités ou des syndicats.



Au niveau national on estimait à 2 ou 3000 enseignants mis à disposition des mutuelles ou syndicats tous de Gauche.

Les enfants spirituels du Mitterrandisme ...les Mutuelles ont toujours été là courroie de transmission du PS ..et de la Gauche.



Il a réussi un peu mieux que les autres avec plus de culot ou par don personnel .



Pied donné cheval monté!



C'est tout une époque....c'est clair que ce n'est plus d'actualité.



La tendance au mécontentement et à la contestation qui dominent aujourd'hui auront raison de ces situations de rente obtenues par un pouvoir personnel.



Sinon c'est à désespèrer.



La mutualisation a marqué ses limites dans ce pays .



A fuir!]

