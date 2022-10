Le Journal de l'Ile pourra imprimer dimanche

SUR LE SUJET :

"J’ai vu cela ce matin au réveil, j'étais rentré de l'hôpital hier soir après une chirurgie du sinus et j'avais simplement évoqué avec mon directeur le fait que le JIR s'entêtait sur sa version qui m'implique à tort dans le rachat de l’imprimerie Ah Sing et que ça salissait encore le nom de ma famille. J'ai appris ce matin que mes rotativistes, par solidarité avec ma famille, avaient décidé de débrayer pour protester contre cela. Depuis ce matin, Jacques Tillier fantasme à nouveau et voit des ennemis partout. Je n'ai pas donné l'ordre d'arrêter la production du JIR et l'impression peut reprendre cette nuit", nous répond le patron d’ICP Roto.Alfred Chane Pane nous racontait dans un entretien accordé ce jeudi à quel point cette histoire avait affecté sa famille au point de parler de "désastre". "C’est un vrai naufrage, c’est un vrai désastre. Pour ma mère en premier, mes beaux-frères, mes frères, mes soeurs. Tout le monde est complètement effaré par tout ce qui s’est passé donc je veux qu’on arrête d’associer mon nom à ce qui s’est passé et qu’on rétablisse la vérité par rapport au fait que je ne suis pas l’instigateur, je suis la victime de cet abus de confiance et qu’on a utilisé mon nom à tort et à travers", avait-il voulu marquer sa désapprobation devant les agissements supposés de son neveu par alliance dans le processus de reprise de l'activité de l'imprimerie Ah Sing.