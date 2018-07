Courrier des lecteurs Le Jour du Dépassement 2018





Notre empreinte écologique (EE) mesure la demande humaine sur la Nature. Aujourd’hui, l’Humanité utilise environ 1,7 planètes. Chaque année, Global Footprint Network calcule le Jour du Dépassement de la Terre. Il s’agit de la date à laquelle l’Homme a épuisé le budget écologique de la planète, i.e la quantité de ressources que la Terre peut renouveler dans l’année. En 2018, c’est le 1/08. Le 2/08 en 2017, le 8/08 en 2016, fin septembre en 2009.



Imaginez que c’est comme un compte bancaire. Pendant les 7 premiers mois, nous vivons avec notre salaire normal. Ensuite, nous utilisons notre compte d’épargne et des cartes de crédit. Quelque chose cloche, n’est-ce pas ?



Notre empreinte écologique mesure la surface terrestre et marine dont nous avons besoin pour produire les ressources que nous utilisons : la nourriture, les terrains à bâtir, le bois, les produits de la mer, et pour absorber les déchets et le CO2 que nous produisons.



Notre biocapacité est la surface biologiquement productive comme les forêts, les zones de pêche, les cultures et les pâtures, qui est disponible pour fournir ce dont nous avons besoin et pour absorber nos déchets. On peut comparer biocapacité et EE pour voir si notre mode de vie est bien équilibré ou non.



Alors pourquoi notre EE est-elle intéressante ? Les coûts de dépassement écologique sont évidents chaque jour, en matière de déforestation, perte de biodiversité, accumulation de CO2 dans l’atmosphère. Le dépassement écologique peut aussi mettre en péril les nations d’un point de vue économique : il est difficile d’avoir une économie saine sans les ressources suffisantes, ou alors on doit importer plus, ce qui a également un coût.



Les émissions de carbone ont une importante part dans notre EE actuelle. Aujourd’hui, l’empreinte carbone de l’Homme correspond à 60 % de l’EE mondiale.



Chacun peut enfin mesurer son EE avec le nouveau calculateur de Global Footprint Network (http://www.footprintcalculator.org). La mienne est de 2,2 planètes, soit 3,7 ha globaux ; mon jour du dépassement est le 18 juin (5 mai pour la France). Mon empreinte carbone atteint 61 % de mon EE, elle est de 6,5 t d’émissions de CO2/an.



Vous pouvez vous aussi calculer votre propre date du dépassement, c’est-à-dire la date à laquelle le monde aurait épuisé ses ressources naturelles si tout le monde vivait comme vous.Si votre date tombe avant le 5 mai, votre EE est au-dessus de la moyenne nationale, et avant le 1er août, au-dessus de la moyenne mondiale.



Vous pouvez en apprendre plus sur les solutions permettant de créer un développement soutenable en rejoignant la campagne du jour du dépassement de la Terre, sur #movethedate. Engagez-vous à mettre en place des actions afin de reculer la date du dépassement et partagez-les, ainsi que le calculateur, avec votre entourage. Si nous parvenons à reculer la date du dépassement de 5 jours chaque année, nous vivrons de façon soutenable en 2050. Alors, calculez votre EE dès aujourd’hui, ainsi que votre jour du dépassement. Visitez www.overshootday.org.



