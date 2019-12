Courrier des lecteurs Le Jésuite Macron, "oublie" de souhaiter un joyeux Noël aux Français !

Oui, chers lecteurs, Frère Emmanuel a eu une éducation religieuse, en début de scolarité, chez les Jésuites de la Providence à Amiens ! Alléluia ! Surprenant, n'est-ce pas ? On peut présider un pays qui prône la laïcité, et avoir une éducation religieuse engagée ! Du moins c'est ce qu'il croit !

Mais à quoi joue Macron ? Ti lamp, ti lamp, il achève la déconstruction de la France. Vous aurez remarqué qu'à chaque occasion d'une visite en Afrique, il fait repentance à genoux, se flagellant, fustigeant la France et sa colonisation impérialiste ! (ironie) .

Autre anecdote sulfureuse, en 2017, Emmanuel Macron a préféré partager l'iftar, repas de rupture du jeûne pendant le mois du Ramadan, avec la communauté musulmane Française ! Bien sûr, comme l'ont fait tous ses prédécesseurs à cette époque, vendredi soir, il a participé en Côte d'Ivoire, à un Noël anticipé avec les militaires de l'opération Barkhane.

Gros coup de com lorsque l'on connaît le ressentiment des Armées vis à vis du pouvoir: "Je viens vous rassurer", a-t-il dit ! Oups ! On est sauvé, le scout est là ! Mais alors pourquoi cette attitude de rejet de notre religion, de notre culture, de notre histoire ? Les voies de Macron sont impénétrables, Les Français sont meurtris de cette désinvolture volontaire, j'en suis persuadé, de la part d'un Président irrespectueux à l'égard de ceux qui l'ont élu. En attendant que la colère des citoyens s'estompe, il vit tout seul avec Maman, à Brégançon ! Alain Nivet







