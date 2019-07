Le Jardin de l’Etat fermé par mesure de précaution

Suite aux rafales de vent constatées et, par mesure de sécurité, le Conseil départemental informe les usagers que le Jardin de l’État sera fermé ce mercredi après-midi et demain jeudi 25 juillet.



La réouverture est prévue dès vendredi sous réserve d'une vérification.



Le Muséum restera accessible via le portillon rue Poivre. Un balisage du secteur sera mis en place à cet effet par les agents de sécurité.