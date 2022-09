Communiqué Le Jardin de Cocagne de Saint-Bernard ouvre ses portes à l’occasion de la Journée Mondiale du Végétarisme

Visites, récoltes et ventes de légumes biologiques, dégustation de produits bios, démonstrations et expositions du Collectif Oasis Réunion, animations familiales 'Manger Bouger' et de nombreux ateliers autour du développement durable sont au programme de cette édition. Par N.P - Publié le Jeudi 29 Septembre 2022 à 11:11





L’occasion pour le grand public de découvrir l’exploitation maraîchère biologique et l’Atelier Chantier d'Insertion permanent de l’association ALIE.



Visites, Récoltes et ventes de légumes biologiques, Dégustation de produits bios, Démonstrations et expositions du Collectif Oasis Réunion, Animations familiales ‘Manger Bouger’ et de nombreux ateliers autour du développement durable sont au programme de cette édition.



Planter sain, mais aussi former bien !



Certifié Bio par CertipaQ Bio, organisme certificateur indépendant, le Jardin de Cocagne de Saint-Bernard s’étend sur 5 hectares de terrain et dispose de 1000 m² de serres de production bio sur la commune de Saint-Denis. Ce qui lui permet de produire chaque semaine une centaine de paniers de légumes bio à un réseau d’adhérents consommateurs, mais aussi des paniers solidaires qui permettent de soutenir l'emploi des salariés en insertion sur le Jardin de Cocagne. En effet, rien ne serait possible sans l’équipe de l’exploitation composée de 35 salariés en insertion travaillant avec les encadrants maraîchers. Le Jardin Cocagne est aussi à vocation d’insertion sociale et professionnelle. Avec l’engagement de ces 110 adhérents consommateurs, l’exploitation peut permettre aujourd’hui à ces salariés en insertion de bénéficier d’un contrat aidé (CDDI).



Le Jardin de Cocagne s’inscrit dans une démarche globale de développement durable



Le Jardin est non seulement un lieu d’insertion sociale et professionnelle, mais également un lieu unique d’apprentissage à la Biodiversité. Engagée pour le bien-être des générations futures, l’exploitation sert de terrain appliqué et concret à l’apprentissage du vivant et à la préservation de l’environnement. En effet, des parcelles éducatives ont été proposées aux écoles environnantes et la vente directe de fruits et légumes bio est proposée aux habitants. Nous avons le plaisir de vous inviter à cette matinée portes ouvertes Jardin de Cocagne de Saint-Bernard

• Le Samedi 1 er octobre 2022 De 08h à 12h

• 181 chemin de Saint-Bernard

• Saint-Denis



Le Jardin de Cocagne de Saint-Bernard exploite un terrain mis à disposition par la Ville de Saint-Denis. Il est soutenu par l’Europe via le programme REACT EU, l’État, La Région Réunion, le Département, la CINOR, la Ville de Saint-Denis, la Fondation Crédit Agricole, la Fondation CEPAC et le Programme LEADER.

