A la Une . Le Japon offre 5 bateaux intercepteurs à Madagascar

Le Japon a offert 5 vedettes rapides militarisées à Madagascar. Un don dont l’objectif est le renforcement de la coopération entre les deux pays dans le cadre de l’initiative de l’Indo-Pacifique libre et ouvert. Avec l’aide de ces navires, l’Etat malgache espère pouvoir renforcer la sécurité de ses côtes. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 19 Novembre 2021 à 12:15

L’annonce avait été faite en janvier, c’est finalement hier que Madagascar et le Japon ont officialisé la donation de 5 bateaux intercepteurs lors d’une rencontre entre Adry Rajoelina et Yoshihiro Higuchi, l’ambassadeur du Japon dans la Grande île.



Les bateaux intercepteurs sont des vedettes rapides militarisées qui servent à la surveillance et la sécurisation. La valeur totale est de 5 millions d’euros. Ces bateaux seront déployés dans cinq ports de l’île, afin d’assurer un meilleur maillage des côtes.



Pour Madagascar, qui n’a pas les moyens techniques et financiers d’exploiter ses richesses sous-marines, l’apport de ces navires militaires va permettre de lutter contre les fraudes. La pêche illicite et le trafic des ressources naturelles sont ainsi visés.



Pour le Japon, ce rapprochement avec Madagascar revêt une importance stratégique dans le cadre de l’initiative de l’Indo-Pacifique libre et ouvert. L’apport de ce matériel militaire permettra aux malgaches d’agir pour le besoins propres du pays, mais également dans le cadre de la communauté régionale et internationale.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur